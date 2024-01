Operadoras podem subir preços até 4,3% em fevereiro, menos do que era esperado

Os dados finais da inflação publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma forte travagem da inflação em 2023, em comparação com o ano anterior, mas essa não é a única notícia por detrás dos números. São estes dados que vão guiar o aumento dos preços das telecomunicações das três principais operadoras já a partir de 1 de fevereiro, que deverão ser ligeiramente inferiores ao esperado.

A Anacom, o regulador das comunicações, tinha antecipado, com base nas previsões da inflação, que a atualização das mensalidades em 2024 poderia ir até aos 4,6%, uma informação que o ECO também referiu quando, em dezembro, revelou em primeira mão que Meo, Nos e Vodafone já estavam a preparar estes aumentos de preços. No entanto, a variação média do Índice de Preços no Consumidor em 2023 foi de 4,3%, devendo ser esse o aumento que estas empresas irão comunicar aos clientes.

Após a publicação dos dados finais pelo INE, o ECO contactou Meo, Nos e Vodafone para saber qual vai ser a dimensão da subida dos preços das telecomunicações no mês que vem. Encontra-se a aguardar resposta.

As três empresas dispõem de páginas na internet onde confirmam que se preparam para realizar essa subida em linha com a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) no ano civil completo de 2023, mas ainda não referem os 4,3% acabados de avançar pelo INE, tendo remetido mais informações para um momento posterior.

No caso da Meo, a empresa refere no seu site que irá confirmar o valor do aumento “a partir de 19 de janeiro”, apesar de os dados terem sido conhecidos esta quinta-feira. A Nos disponibilizará a informação específica para cada cliente “a partir de 23 de janeiro”, escreve a empresa na internet. Por sua vez, a Vodafone refere que “as novas condições” a vigorar a partir do mês que vem ficarão disponíveis para consulta “a partir de 15 de janeiro”.

Mas, a repetir-se o cenário dos últimos anos, será uma questão de tempo até se confirmarem oficialmente os aumentos de preços em fevereiro numa atualização até aos 4,3%, o máximo permitido pelos contratos, já em cima do aumento de até 7,8% ocorrido em fevereiro e março de 2023, dependendo da operadora, igualmente por causa da inflação.

A confirmar-se este nível de aumento, é possível calcular rapidamente que um cliente que pague atualmente 32,29 euros por um pacote com três serviços (televisão, internet por fibra ótica e telefone) numa destas operadoras passará a pagar 33,68 euros a partir de fevereiro, um aumento de 1,39 euros, menos dez cêntimos do que o valor que tinha sido antecipado pela Anacom.

Todavia, a subida prevista para 2024 em termos absolutos será maior quanto maior for a mensalidade que o cliente já paga, sendo que há uma elevada diversidade de ofertas praticadas pelas operadoras.