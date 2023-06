Orçamento de Estado com excedente de cerca de 700 milhões de euros até maio

PCP quer acabar com vistos gold já no Orçamento de Estado para 2023

O Estado registou um excedente de 722 milhões de euros (ME) até maio, em contabilidade pública, uma melhoria de 1.046 ME face ao com período homólogo de 2022, divulgou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

Em comunicado, em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério liderado por Fernando Medina recorda que apesar da melhoria homóloga, o saldo orçamental recuou em relação ao excedente de 962 milhões registado até abril.

De acordo com as Finanças, esta evolução resulta de uma desaceleração da receita (ajustada) – crescimento de 7,7% até maio, o que compara com 9,5% até abril – e uma aceleração da despesa – de 4,8% até maio, o que compara com 3,6% em abril.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a que conta para Bruxelas.