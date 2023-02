Carlos Cortes ganhou a segunda volta das eleições para bastonário da Ordem dos Médicos. O especialista em Patologia Clínica venceu Rui Nunes e sucede assim a Miguel Guimarães.

O médico foi eleito com 11.176 votos, num ato eleitoral que contou com 19.312 votantes (57,8% dos votos), de acordo com a ordem profissional.

O adversário nesta segunda fase eleitoral era Rui Nunes, que obteve 6.867 votos, com 35,5% dos votos.

Os restantes votos foram contabilizados como brancos e nulos.

O bastonário eleito, Carlos Cortes, tomará posse em data a anunciar até 30 dias depois da publicação dos resultados definitivos.

Além de Rui Nunes e Carlos Cortes, concorreram na primeira volta ao cargo de bastonário para o triénio 2023/2025 Alexandre Valentim Lourenço, Bruno Maia, Fausto Pinto e Jaime Branco.