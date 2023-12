Ordem dos Médicos abre inquérito disciplinar para apurar ação de Lacerda Sales e outros médicos envolvidos no caso das gémeas

O bastonário dos médicos decidiu abrir um processo interno para apurar a ação de todos os profissionais envolvidos no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria em Lisboa e que receberam o medicamento mais caro do mundo. À CNN Portugal, o bastonário Carlos Cortes confirmou a abertura do inquérito e explicou que pretende apurar as responsabilidades a dois níveis: "clínico e também de tomada de decisão". "Pedi, por isso, para que fosse apurado a intervenção dos médicos envolvidos, do diretor clínico, Luís Pinheiro, e também do então secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, que também é médico", explica o bastonário.

O processo foi esta segunda-feira à noite enviado para o conselho disciplinar do Sul, que irá decidir o futuro do inquérito disciplinar. Entretanto, sabe a CNN Portugal, os responsáveis do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, já enviaram para a Ordem dos Médicos (OM) a informação que o bastonário tinha solicitado à unidade de saúde sobre os procedimentos usados no caso das gémeas e a documentação já foi também enviada para o conselho disciplinar da OM.

Todo o caso sobre o tratamento das gémeas com recurso a uma alegada cunha foi revelado pelo programa da TVI Exclusivo, com Sandra Felgueiras, a 4 de novembro. Em causa está a compra do medicamento chamado Zolgensma utilizado para o tratamento da atrofia muscular espinhal, uma doença rara, e que custa para cada doente dois milhões de euros.

O próprio diretor de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria, Levy Gomes, referiu em entrevista à TVI/CNN Portugal que o tudo o que sucedeu com o processo das gémeas luso-brasileiras não foi “normal”, garantido acreditar "100%" numa colega que disse, que houve "telefonemas da secretária da ministra Marta Temido e pressões do secretário de Estado" Lacerda Sales.

Segundo dados do processo clínico obtidos pela CNN Portugal, foi Lacerda Sales quem solicitou ao Santa Maria a primeira consulta das duas crianças. E não só. O nome do ex-governante surge ainda nos documentos relacionados com o pedido do medicamento ao Infarmed. Há ainda indícios de que Lacerda Sales se reuniu com o filho do presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, no próprio Ministério da Saúde.

Além de querer saber o papel dos médicos, nomeadamente do antigo secretário de Estado, o bastonário garante que pretende apurar se houve "desigualdade no tratamento". "Isso é uma situação extremamente importante" e tem de se perceber o que se passou, frisa o bastonário.