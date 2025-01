Fugitivo entrega-se por não aguentar a "forte pressão" de estar entre "os 10 mais procurados" de Espanha

Aluno do primeiro ciclo agride duas professoras em Vila Real. Docentes tiveram de receber tratamento hospitalar

A Polícia Nacional anunciou a detenção de Marek Dawid Legiec, que estava entre "Os 10 mais procurados" em Espanha. O fugitivo entregou-se na esquadra de El Carmen, em Múrcia, "devido à forte pressão a que estava sujeito".

Segundo o comunicado da Polícia Nacional, o homem, que tinha pendente um mandado de captura europeu emitido pela Polónia, tomou esta decisão porque a inclusão do seu nome na campanha limitou quase por completo a sua "capacidade de movimento e estava a viver numa situação insustentável".

Alegadamente, Marek Dawid Legiec liderava uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de droga, com filiais em vários países, como Espanha, Polónia e Alemanha.

Em 2022, as autoridades polacas informaram a polícia espanhola que possivelmente Legiec estava em Espanha, levando a que o Grupo de Deteção de Fugitivos iniciasse diligências para conseguir detê-lo.

O fugitivo era muito cauteloso e adotava "grandes medidas de segurança para não ser descoberto" - mudava de nome e residência com frequência.

Depois de esgotados os meios de investigação habituais, as autoridades decidiram incluí-lo na campanha "10 mais procurados". Esta iniciativa envolve a população na deteção dos fugitivos, uma vez que são difundidas imagens nos meios de comunicação social e redes sociais da Polícia Nacional. As autoridades contam, assim, com informações enviadas pelos cidadãos para localizar os suspeitos.

A possibilidade de ser identificado por qualquer cidadão levou o fugitivo a entregar-se voluntariamente.