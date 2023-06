Dez coisas que as pessoas organizadas não fazem

Não faça: atirar o correio

Não atire o seu correio para cima da mesa mal entre em casa. Ele vai acumular-se numa pilha e deixá-lo louco. Além disso, ter o correio desorganizado aumenta as probabilidades de perder alguma coisa importante.

Faça: arquivar e rever o correio junto à porta

Encontre uma forma útil de organizar as suas mensagens importantes e de manter um registo das coisas que precisam de ser tratadas. Experimente um organizador prático que possa fazer você mesmo para evitar que o seu correio se torne uma monstruosidade na entrada.

Faça: reciclar o lixo eletrónico

Depois de separar o correio importante do lixo electrónico, é boa ideia ter um caixote de reciclagem por perto. Desta forma, pode separar tudo numa acção rápida.

Não faça: Por coisas de lado sem um plano

Tente evitar encher as suas gavetas com coisas aleatórias, como pilhas, lápis, clipes de papel e outros objetos ao calhas. Se tem uma gaveta de tralha que é particularmente propensa a ficar demasiado cheia, provavelmente está na altura de encontrar uma solução.

Faça: encontrar um destino uma solução para as coisas

Pode utilizar objetos domésticos simples, como uma caixa de ovos reciclada, para pôr alguma ordem numa gaveta que, de outra forma, será caótica. É uma excelente forma de apanhar todos aqueles pequenos objetos que acabam por entulhar as gavetas do seu escritório ou cozinha.

Não faça: deixar que as pilhas se tornem áreas problemáticas

Aquela pilha na sua bancada de artigos que utiliza frequentemente não tem de se tornar uma monstruosidade. Coisas como azeite, sal e pimenta ou colheres de pau que são usadas frequentemente devem ficar na bancada, mas colocadas num tabuleiro ou num recipiente.

Faça: tenha tabuleiros e recipientes

Coloque alguns tabuleiros e recipientes de arrumar para manter as bancadas arrumadas e eficientes. Lembre-se, não tem de esconder as coisas de que precisa para se manter organizado.

Não faça: tentar manter os balcões vazios

As suas bancadas são as superfícies de trabalho da sua casa e tentar mantê-las completamente vazias é impossível. Por isso, não tente lutar ou esconder as coisas de que precisa. Em vez disso, mantenha-as ordenadas e limpas. Coisas como a máquina de café, a torradeira e os utensílios do dia-a-dia podem viver nas bancadas sem parecerem desarrumadas.

Faça: manter as coisas ao seu alcance

Em vez de tentar lutar contra a vontade de desimpedir os balcões, tente identificar as coisas que utiliza todos os dias. Assim que tiver os itens essenciais, organize-os de forma a estarem ao seu alcance e elimine as coisas que apenas ocupam espaço.

Não faça: comprar recipientes para organizar a desarrumação

Comprar um monte de recipientes apenas pega na confusão e embrulha-a numa banheira de plástico. Em vez disso, comece com um cesto de donativos e inicie o processo de arrumação.

Faça: encontrar um local para arrumação

Depois remover o desnecessário, é altura de encontrar algum espaço de arrumação e um destino para tudo o que guardou. Coloque algumas etiquetas nas prateleiras para que a sua família possa manter uma rotina organizada.

Não faça: utilizar cestos aleatórios para apanhar tudo

Os cestos abertos têm uma forma de atrair uma grande variedade de objetos fáceis de atirar. Tudo, desde sapatos a equipamento desportivo, pode encontrar o seu caminho até estes locais, o que pode ficar rapidamente fora de controlo.

Faça: colocar etiquetas nos cestos

Todos os recipientes de arrumação devem ter uma única missão. Para que a sua família saiba qual é a missão de um determinado cesto, este vai precisar da sua própria etiqueta. Uma etiqueta divertida e convidativa dá a qualquer recipiente um objetivo e garante que está a cumprir a sua missão em vez de acumular confusão.

Não: enfiar objetos em arrumações fechadas

Não tente encher a sua arrumação fechada até ao ponto de rutura. Esse é o primeiro sintoma de um problema de organização que está provavelmente a ficar fora de controlo.

Faça: adotar uma nova estratégia de dobragem

Se estiver a lidar com uma arrumação demasiado cheia, experimente dobrar a roupa na vertical. Agora pode ver tudo, fechar a porta sem esforço e ser eficiente com o seu espaço de arrumação.

Não faça: fazer da sua entrada um depósito de lixo

Se a entrada de casa é o penúltimo ponto de encontro da sua família ocupada, então sabe como as coisas podem ficar fora de controlo. Se as coisas já estão com esse aspeto, está na altura de fazer algumas mudanças para manter as coisas arrumadas.

Faça: equipar a entrada para uma vida organizada

Pode facilmente construir uma entrada de alto desempenho adicionando uma mesa e alguns recipientes para ajudar a apanhar as coisas do dia-a-dia, como chaves e óculos de sol. Adicione ganchos para casacos e malas ou alguns cestos altos para guardar guarda-chuvas e outras tralhas comuns.

Não faça: ter uma estratégia de armário desorganizado

Passará mais tempo a desarrumar o seu roupeiro se pendurar a roupa no primeiro espaço disponível. Arrumar o seu armário de forma aleatória também o incentiva a passar tempo desnecessário à procura das coisas que usa frequentemente.

Faça: mantenha as suas roupas favoritas na frente

Abra espaço no seu roupeiro para pendurar as suas roupas sazonais favoritas na parte da frente. Isto mantém as suas roupas favoritas ao alcance e dá-lhe um local dedicado para as colocar quando acabar de lavar a roupa.

Não faça: atafulhar completamente as prateleiras

Uma prateleira demasiado cheia não é apenas desorganizada, é também inestética. As prateleiras cheias que são muito utilizadas também se tornam um perigo de quedas de objetos, pelo que nunca é boa ideia encher uma prateleira.

Faça: criar algum espaço para respirar

Organize fotografias e coleções para criar uma prateleira atraente e arejada que tenha um aspeto tão bom como funcional. Dê aos artigos nas suas prateleiras espaço para respirar e mantenha as coisas agrupadas ou empilhadas de forma organizada.

Não faça: tentar fazer tudo num dia

Manter-se organizado é um hábito, por isso não tente transformar toda a casa numa obra-prima de arrumação num fim-de-semana. Em vez disso, reserve algum tempo todos os dias para enfrentar um único desafio de organização. Com o passar do tempo, não só organizará a sua casa, como também desenvolverá os hábitos que o ajudarão a mantê-la.