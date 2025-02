Cristina Ferreira não exclui candidatura e garante: "Se um dia fosse eleita, iria tentar ser a melhor Presidente da República deste país"

Apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI falou sobre tudo na estreia do programa CNN Entrevista com André Carvalho Ramos

Contra a expectativa da maioria, pelo menos na altura, em 2020, tu admitiste uma candidatura à Presidência da República uma vez. Ainda pensas ser presidente?

"É algo que está muito distante da minha realidade de hoje em dia, devo confessar. Foi algo que, na altura, eu penso também pela forma como... eu gosto de política. Gosto muito de política. Tenho muita curiosidade em relação a tudo o que seja político, em relação aos políticos do nosso país e não só. E gosto muito de os conhecer e de conhecer o seu propósito. E de perceber de onde vêm, porque é que estão ali naquele lugar e [perceber] a forma como depois o exercem. E isso, de alguma forma, durante muito tempo, deixou-me ali, “será que é isto que eu um dia também gostaria de fazer?” Seja na política mais de proximidade, como uma presidente de Câmara Municipal, seja na representação maior da nação, que é ser Presidente da República. Se me perguntasses, algum dia tu pensarias ser primeira-ministra, eu dizia-te imediatamente que não. Sei que não tenho capacidades para o fazer, sei que não seria. Em relação ao cargo de Presidente da República, eu até ao dia em que morrer não te vou dizer que não vou ser candidata, porque não sei se o vou fazer ou não. Por muito que me digam... todas as coisas que possas imaginar. Por muito que questionem “quem é ela para algum dia pensar que pode vir a ser Presidente da República?” Mas uma coisa eu deixo-te aqui: se eu um dia me pensar em candidatar, se eu um dia fosse eleita, eu iria tentar ser a melhor Presidente da República deste país. Como também uma vez já disse no Web Summit e que ficou também guardado na memória das pessoas, se isto tudo acabasse um dia eu podia ir vender bifanas, mas eu ia ser a melhor vendedora de bifanas deste país. Porque não há nada em que eu me meta que não tente fazer da melhor forma que sei e fazê-lo de forma perfeita. E portanto, se fosse Presidente, seria na mesma medida."

E falavas sobre aquilo que gostas de fazer, de conhecer os políticos. Tens a consciência que todos os políticos querem ser entrevistados por ti? Quando há campanhas eleitorais, todos vão ao teu programa.

"Tive essa perceção algumas vezes, quando percebemos que em períodos de campanha eleitoral, imediatamente as equipas recebem esse feedback de que gostaria de vir ao programa. Eu sei que a primeira entrevista, e a mais mediática de todas, foi a do primeiro-ministro já em exercício [à data António Costa], quando ele faz uma cataplana em direto num programa de televisão meu, e aquilo mexeu muito na altura com as cabeças. “Como é que é possível... um primeiro-ministro de avental, num programa da manhã, estar a ser entrevistado por alguém que supostamente não é jornalista e não teria essa possibilidade de fazer as perguntas, qualquer jornalista gostaria de fazer?” Eu acho que naquela altura se conheceu mais daquele homem do que muitas vezes em algumas entrevistas que são feitas por jornalistas em espaços de informação que o devem ser da forma como o são. Eu ali não vou fazer a entrevista da mesma maneira que tu farias uma entrevista a um primeiro-ministro. O objetivo não é esse. Não, e eu acho que os dois lados devem coexistir, porque é tão difícil nós conhecermos quem são as pessoas que nos representam, quem são as pessoas que estão ali para serem eleitas por todos nós, que eu quero saber. Se tem irmãos, o que fez com os irmãos? Em que escola andou? Quem foram os professores? Que notas tiveram? De que forma é que encararam a partida de alguém próximo? Porque isso diz muito da pessoa e alguns deles - na última campanha muitos deles choraram, se bem te recordas - são alvo depois de algum gozo por causa disso. Mas a pressão a que estão sujeitos leva a que naqueles instantes, quando ouvem alguém próximo a falar, que essas lágrimas caiam. E eu acho que se percebe quando alguém está a fingir ou quando alguém está a ser profundamente sincero. E é isso que eu pretendo nessas mesmas entrevistas. E eu acho que eles sentem, os que querem ser entrevistados por mim, que eu não estou ali com qualquer tipo de julgamento, eu só quero perceber que percurso é este que chegou aqui para ser candidato."

Qual dos candidatos é que gostavas mais de entrevistar? Candidatos à Presidência da República, não formalmente ainda apresentados como tal, mas dos nomes que se vai falando?

"Olha, não sei. Nenhum deles me desperta até agora grande curiosidade e eu gostava muito que se chegasse àquela definição básica: pronto, agora são estes três ou estes quatro e eu gostava. Há alguns... o lugar é um lugar de profundo respeito. Por isso é que eu percebo as pessoas que se interrogam quando eu digo que um dia gostaria de ser. Mas também tens pessoas que te estimulam nesse sentido, ou que te estimularam. Eu acho que nós não podemos banalizar a ideia de que queres ser Presidente da República. E acho que no dia em que apresentas uma candidatura, tu tens de imediatamente mostrar o que é que tu queres fazer com aquela candidatura e que tipo de Presidente da República tu vais ser. Portanto, acho que é óbvio que o almirante [Henrique Gouveia e Melo] é alguém que todos nós queremos conhecer, até porque foi sempre muito reservado, nós sabemos muito pouco da sua vida. Eu gosto de pessoas que aparentemente são austeras, de tentar perceber se aquilo é mesmo de verdade ou não e se eu o consigo desmanchar. A ideia de desmanchar um político é algo que me agrada em diversos sentidos, seja nas posições que tem, nos discursos que tem, ou seja até nessa sua austeridade que às vezes cai por terra."

E aí consegues identificar-te… ou seja, também em alguns momentos da tua carreira tiveste de te apresentar de uma forma mais austera como proteção?

"Acho que todos temos esses momentos em que precisamos de mostrar ao outro algum tipo de poder, algum tipo de seriedade, algum tipo de “eu não estou aqui a brincar”. Mais ainda quando és mulher, definitivamente, mais ainda quando és uma mulher nova, quando te vestes de uma forma que não é estereotipada em relação às mulheres que estão em conselhos de administração ou que estão em cargos de liderança e quando dizes coisas que às vezes não são expectáveis. E eu sei que às vezes... sabes a ideia do salto alto ou dos ténis? Às vezes vais com o salto alto e com o fato para que percebam que estás ali de uma forma séria. E eu gostava cada vez mais que isso não fosse olhado dessa forma. E por isso mesmo vou a muitas reuniões de conselho de ténis. Porque isso não muda nada na forma como eu ali estou. E por isso mesmo acho que... eu tive uma entrevista há muito pouco tempo com a Helena Sacadura Cabral em que ela me dizia que gostava muito que as mulheres tentassem não ser homens. E eu acho que é isso que nós todas devemos fazer. Nós somos mulheres, como os homens são homens, e por isso mesmo a única coisa que devemos ser na vida é mulheres sem tentar ser homens."

Se eu te perguntar, do ponto de vista político, se és de esquerda ou de direita, o que é que me respondes?

"Eu acho que nunca o disse em televisão e, portanto, esta é a primeira vez que o vou fazer. Eu sou naturalmente de uma família de direita, embora eu acho que tenha, ao longo do meu percurso, recebido muita influência de esquerda. E por isso mesmo eu sou aqui esta mistura que não sei muito bem definir."

Pões-te na direita ou na esquerda?

"Põe-me na direita."

E porquê? O que é que na ideologia e no projeto político da direita corresponde mais à tua própria visão que tens para o país?

"Eu acho que tem muito que ver com a visão económica da direita, devo confessar, que sempre foi talvez aquela que foi mais falada. Nós somos fruto daquilo que vivemos na nossa infância, não tenho dúvida nenhuma. Acho mesmo que nos definimos enquanto pessoas nos nossos valores, que podem vir a ser alterados, até aos nossos oito, nove, dez anos. Fruto do que observamos, fruto do que ouvimos, e eu sempre fui muito de ouvir. Eu venho de famílias humildes, que não são de grandes empresas, que não são de nada disso, mas ouvi-os sempre falar muito de economia. Ouvi-os muito sempre falar destes temas e sempre viraram muito mais à direita. E, portanto, acho que isso é um registo que me vem da infância e desses valores que eu notei no meu pai, na minha mãe, num tio, em alguém que me é muito próximo. Diz-se que eu acho que a política é um bocadinho como o futebol. Quando tu tens uma família inteira que é do Benfica, tu podes querer ser a ovelha ronhosa e ser do Sporting, mas fica-te sempre ali alguma coisa do Benfica."

A política é necessariamente uma área de poder. Acho que pode dizer-se que a televisão também, até porque os próprios políticos, como já conversámos, procuram a exposição mediática. Sentes que, de alguma forma, que ter poder em televisão, que é o que tens neste momento, é difícil?

"Não. Se soubermos usar é a coisa mais prazerosa e fácil de fazer televisão. Porque é tu saberes que a tua voz e a forma como fazes uma pergunta ou dás a tua opinião pode fazer a diferença no espectador que está do outro lado. Eu não tenho nada a ideia de que a televisão tem de ser educativa. Nunca tive. Eu sei que esta foi sempre uma opinião minha de alguma forma controversa. Eu acho que, como num restaurante, todos temos um menu. A TVI sei que tem um menu. A RTP tem um menu. E tu vais ao restaurante que queres no dia que queres e escolhes o teu menu. Há dias em que tu sabes que aquilo te vai acrescentar alguma coisa, que estás a contribuir para ser uma pessoa saudável, porque escolheste o prato mais saudável. Há dias em que tu vais porque queres mesmo comer o que te engorda. E, portanto, a pessoa é livre de escolher o programa que não lhe traz absolutamente nada, a não ser “estou a ver isto. Isto tem alguma graça”. Ou queres-te informar e escolhes o programa que te pode vir a dar isso. A televisão tem um poder imenso."