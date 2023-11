Oscar Pistorius vai ser libertado

O ex-atleta paraolímpico Oscar Pistorius vai ser colocado em liberdade condicional no dia 5 de janeiro de 2024. A decisão do departamento dos serviços correcionais da África do Sul está a ser avançada pela Reuters.

Pistorius conseguiu que lhe fosse concedida a liberdade condicional esta sexta-feira depois de cumprir dez anos de prisão pelo homicídio da namorada Reeva Steenkamp.

O ex-campeão paralímpico, detido desde 2013, tinha sido condenado a cinco anos de cadeia pelo homicídio involuntário da namorada, mas em 2017, após dois recursos, o Supremo Tribunal da África do Sul considerou que Pistorius cometeu um crime de homicídio e condenou-o à pena mínima para esse crime: 13 anos e cinco meses.

O caso remonta a 2013 quando o ex-atleta olímpico desferiu quatro tiros na porta da casa de banho onde Reeva estava alegando pensar tratar-se de um ladrão. No entanto, os testemunhos de uma discussão entre o casal deixaram sempre suspeitas no ar e Pistorius acabou condenado pelo homicídio da namorada.