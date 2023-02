Pela primeira vez, um filme português está nomeado para os Óscares: "Ice Merchants" de João Gonzalez é um dos nomeados na categoria de curta-metragem de animação.

A cerimónia realiza-se na noite de 12 de março, domingo (em Portugal será já na madrugada de segunda-feira), no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, EUA. O comediante Jimmy Kimmel será o apresentador pela terceira vez, depois de ter sido o anfitrião em 2017 e 2018.

Os nomeados para os Óscares deste ano foram anunciados esta terça-feira pelos atores Riz Ahmed e Allison Williams.

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" conseguiu 11 nomeações, mas foi seguido de perto por "A Oeste Nada de Novo" e "Os Espíritos de Inisherin".

Esta é a lista completa:

