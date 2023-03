"Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" apresenta uma série vertiginosa de reviravoltas, em que Evelyn Wang, a dona fracassada de uma lavandaria, aprende que é na realidade uma super-heroína a lutar para salvar a sua família e o mundo.

E os atores e criadores por detrás do filme estão a partilhar histórias de bastidores sobre as suas próprias vidas enquanto o filme acumula honras e lidera o caminho para os prémios da Academia com 11 nomeações.

Em cerimónias de prémios e entrevistas, as estrelas do filme multiverso que atravessa vários géneros têm falado sobre as suas experiências com o racismo e a representatividade em Hollywood, sublinhando como é significativo receber este nível de reconhecimento numa indústria em que, historicamente, tem sido difícil de entrar para atores não brancos. Estão também a partilhar como as suas vidas como imigrantes e filhos de imigrantes moldaram o seu trabalho.

É provável que ouçamos mais uma vez a equipa criativa do filme na noite dos Óscares.

Aqui estão algumas das histórias pessoais que eles revelaram até agora no circuito de prémios.

Alguém ficou maravilhado por ela falar inglês

"Era um sonho tornado realidade até eu chegar aqui", disse Yeoh quando recebeu um Globo de Ouro para melhor atriz. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Michelle Yeoh, que interpreta Evelyn Wang no filme, chegou a Hollywood depois de muitos anos de sucesso como atriz em Hong Kong.

Cedo aprendeu que a realidade da indústria de entretenimento nos EUA era diferente do que ela esperava.

"Era um sonho tornado realidade até eu chegar aqui", disse Yeoh quando recebeu um Globo de Ouro para melhor atriz. "Porque, olhem para esta cara. Eu cheguei aqui e foi-me dito: 'És uma minoria'. E eu disse: 'Não, isso não é possível'.”

"E depois alguém me disse: 'Falas inglês!' e eu respondi: 'Sim, o voo para cá durou cerca de 13 horas e eu aprendi'.”

Michelle Yeoh nasceu na Malásia e cresceu a falar inglês, como muitas pessoas que vivem na Ásia e em todo o mundo.

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo” é a sua primeira vez a receber ao mais alto nível num filme de Hollywood. Michelle Yeoh, de 60 anos, disse a Christiane Amanpour, da CNN, que era algo que ela já não esperava.

"Vamos recebendo guiões. E à medida que os anos se acumulam, que os números aumentam, os papéis parecem encolher. Como sabe, como mulher, como mulher asiática... de alguma forma começam a colocá-lo de lado. E é sempre o homem que acaba por entrar numa aventura e salvar o mundo", disse.

O papel de Evelyn no guião escrito e realizado pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert chamou logo a sua atenção.

"Esta é uma mulher muito comum, uma asiática, imigrante, que está a lidar com problemas com que todos nós nos podemos relacionar", disse Michelle Yeoh a Amanpour. "E o que eu adorei nisto, é que era como se isto fosse uma mulher comum que ganha visibilidade, a quem foi dado um papel de super-herói."

Michelle Yeoh fez história no mês passado nos Prémios do Sindicato dos Atores (Screen Actors Guild Awards), tornando-se a primeira mulher asiática a ganhar na categoria de melhor atriz. Agora, resta saber se ela fará história novamente como a primeira mulher asiática a ganhar o Óscar de melhor atriz.

Não importa o que aconteça na noite dos Óscares, os seus numerosos prémios nesta temporada são uma indicação clara de que também Michelle Yeoh, está, finalmente, a ser vista em Hollywood como a atriz versátil que sempre foi.

"Talvez eu tenha estado a ensaiar há 40 anos para este papel principal", disse.

O telefone dele deixou de tocar porque não havia papéis suficientes para atores asiáticos

Ke Huy Quan chegou a parar de representar durante quase 20 anos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ke Huy Quan desfez-se em lágrimas ao embalar o prémio nos seus braços.

"Este é um momento realmente emotivo para mim. Recentemente foi-me dito que se eu vencesse esta noite seria o primeiro ator asiático a ganhar nesta categoria", disse ao ganhar o prémio de melhor Ator Secundário do Sindicato dos Atores, pelo seu retrato do desafortunado e heróico Waymond Wang. "Quando ouvi isto, percebi rapidamente que este momento já não me pertencia apenas a mim. Pertence também a todos aqueles que pediram uma mudança".

Ke Huy Quan nasceu em Saigão e foi para Los Angeles em 1979 depois de fugir do Vietname e de viver em Hong Kong como refugiado depois de a guerra ter terminado. Começou a sua carreira com um adorável papel infantil em "Indiana Jones e o Templo Perdido" e em "Os Goonies". Continuou a fazer audições depois disso, mas o seu telefone deixou de tocar, contou ao The New York Times.

"Quando me afastei da representação, foi porque havia tão poucas oportunidades", disse Ke Huy Quan durante a cerimónia de prémios do Sindicato dos Atores.

Reimaginou o seu percurso profissional, tendo estudado cinema na Universidade da Califórnia do Sul e trabalhado nos bastidores como coordenador de duplos e assistente de realização. Ele não chegou a ter outro papel no cinema durante quase 20 anos.

Ao ver o elenco asiático do filme "Asiáticos Doidos e Ricos", de 2018, percebeu o quanto sentia falta de representar. E assim que se deparou com o guião de "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", soube que era a pessoa certa para interpretar Waymond.

"Eu queria-o mais do que tudo. Pensei que tinha sido escrito para mim", disse à estação WBUR da Rádio Nacional Pública de Boston.

O seu regresso ao grande ecrã valeu-lhe excelentes críticas e numerosos elogios, incluindo um Globo de Ouro e o Prémio e o Critics Choice Award para melhor ator secundário. E Ke Huy Quan, com 51 anos, diz que hoje em dia se sente mais otimista com as perspetivas de Hollywood para ele e para outros atores asiáticos.

"A paisagem parece tão diferente agora do que antes", disse nos prémios do Sindicato dos Atores.

E continuou a oferecer palavras de encorajamento para outros que possam sentir-se como ele se sentiu durante décadas.

"A todos aqueles que estão a ver em casa, que estão a lutar e à espera de serem vistos, por favor continuem, porque os holofotes um dia vão encontrar-vos."

O pai imigrante ajudou a inspirar parte do enredo do filme

Jonathan Wang (à esquerda) e Daniel Kwan (à direita) recebem o prémio de melhor filme do Critics Choice Awards. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Numa noite cheia de bem-disposta exuberância, o discurso do produtor Jonathan Wang no final dos Critics Choice Awards soou como um lembrete sombrio.

Ao aceitar o prémio de melhor filme, Jonathan Wang invocou o seu falecido pai e as personagens que Michelle Yeoh e Ke Huy Quan interpretaram.

"Este prémio é dedicado ao meu pai, um imigrante de Taiwan que trabalhou até morrer prematuramente", disse. "Isto é realmente dedicado aos Evelyns, aos Waymonds, aos pais imigrantes que se matavam por nós, filhos de imigrantes, para nos dar uma vida melhor."

O pai de Wang, Alex Wang, foi um homem de negócios e vendedor toda a vida, de acordo com um obituário de 2016.

O seu nome aparece nos créditos do filme, e o produtor partilhou mais sobre ele em várias publicações nas redes sociais.

"Desde os títulos dos filmes de cinema esquartejados até ao Chinglês sem remorsos, uma parte do meu pai vive neste filme", escreveu no Instagram no ano passado pouco antes do filme chegar aos cinemas.

O produtor disse que o seu pai serviu de inspiração para uma das muitas reviravoltas malucas no enredo do filme - um filme dentro do filme com o nome de "Raccacoonie", que apresenta um guaxinim (“racoon”, em inglês) sentado na cabeça de um chefe de cozinha. É uma referência a "Ratatouille" e uma homenagem ao seu pai.

"Qualquer pessoa que tenha pais asiáticos sabe que eles são celebremente maus nos títulos de filmes", disse Jonathan Wang ao The Hollywood Reporter. "O meu favorito é o «Vamos ver o 'Outside Good People Shooting'»". Esse, disse Wang, era o nome do seu pai para o "Good Will Hunting" (“O Bom Rebelde”, em português).

Wang invocou novamente o seu pai no Instagram após as 11 nomeações para Óscar de “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo” terem sido anunciadas, descrevendo como os seus pais tinham trabalhado arduamente para manter aberta a padaria familiar e como assistir juntos aos Prémios da Academia era uma das poucas tradições familiares.

"Depois da agitação do dia das nomeações ter desvanecido, tive finalmente um momento para tomar um duche e ter um tempo para mim", escreveu Wang. "Enquanto a água corria sobre o meu rosto atónito, chorei lágrimas de alegria – profundas lágrimas de alegria – sentindo finalmente uma libertação e aceitação de que o meu pai estaria, e está, tão orgulhoso".

Temia tornar-se atriz por causa do que não via no ecrã

Stephanie Hsu teve dificuldade em imaginar que poderia ser bem-sucedida por não ver pessoas como ela no grande ecrã. Foto: Allyson Riggs/A24 via AP

Quando Stephanie Hsu subiu ao palco para aceitar o prémio de Revelação na Gala Inesquecível, que celebra os papéis de asiáticos e de cidadãos dos ilhéus do Pacífico no entretenimento, ela lembrou-se de um momento memorável da sua infância.

Stephanie Hsu tinha sido escolhida para representar um anúncio falso de limonada em frente da escola. Ela segurava a caixa de limonada vazia da mesma forma que segurou o seu prémio na reluzente cerimónia em Los Angeles em dezembro.

"Lembro-me de pensar para mim própria, «foi muito divertido e acho que sou boa nisto, mas provavelmente deveria pensar em algo mais viável para fazer com a minha vida». E isso foi numa idade muito jovem", disse Stephanie Hsu, com a voz tremendo de emoção. "E penso que é porque – eu sei que é porque – este mundo, e o mundo de contar histórias, parecia tão distante e tão longe. Era como se, se não o visses, não conseguirias imaginar que alguma vez serias tu ou os teus amigos lá em cima ou pessoas que se parecessem contigo."

Apesar das dúvidas, Stephanie Hsu continuou a estudar teatro na Universidade de Nova Iorque, tornou-se uma estrela da Broadway em "Be More Chill" e no musical "SpongeBob SquarePants" e conseguiu um papel destacado na televisão em "A Maravilhosa Sra. Maisel".

Mas, mesmo assim, ela diz que teve dificuldade em imaginar que poderia ser bem-sucedida. Isso começou a mudar no turbilhão de aclamações em torno da sua poderosa dupla atuação em “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”, da filha oprimida Joy Wang e da implacável supervilã Jobu Tupaki.

"Estou tão entusiasmada", disse a jovem de 32 anos na Gala Inesquecível, que celebrou o seu 20.º aniversário no ano passado. "Sinto-me como se nunca me tivesse permitido fazer isto porque tinha tanto medo que nunca fosse possível. E sinto que este ano me deu permissão para amar verdadeiramente o que faço, e espero deixar-vos a todos orgulhosos, e estou tão entusiasmada por continuar a fazê-lo".

Stephanie Hsu disse que a sua própria experiência ao crescer como filha de um imigrante de Taiwan ajudou a preparar as suas atuações neste filme.

"O que me impressionou foi a força da história e esta relação mãe-filha", disse ela ao Women's Wear Daily. "Foi quase como se essa dinâmica não precisasse de explicação ou discussão. Havia apenas algo nela que eu conhecia profundamente."

Numa recente entrevista ao The New York Times, Stephanie Hsu advertiu contra assumir que os problemas de Hollywood há muito existentes com o racismo e a representatividade estejam resolvidos. Ela descreveu ter sido confundida no tapete vermelho pela estrela de "A Todos os Rapazes que Amei", Lana Condor, e um momento numa exibição em Nova Iorque de “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”, em que a sua agente de publicidade asiática foi abordada e elogiada por uma atuação que ele nunca deu.

"Ouçam, esta viagem está a ser espantosa, mas isso é real. Nós não transcendemos este momento, certo?" Stephanie Hsu disse ao Times. "James Hong (que interpreta o seu avô no filme) começou a actuar numa altura em que as pessoas nem sequer diziam o nome dele, chamavam-lhe literalmente 'Chinaman' e diziam 'Vá para o seu lugar'. Michelle esperou quase 40 anos pela sua primeira oportunidade de ser a n.º 1 na folha de chamada, e Ke Huy Quan deixou de representar durante (quase) 20 anos. Por mais bem-sucedido que este filme tenha sido, o maior medo do outro lado é: 'E se esta for a minha última oportunidade?'".

Quando começou a representar, os produtores disseram-lhe que “os asiáticos não eram suficientemente bons”

No início da carreira, James Hong começou por receber papéis cheios de estereótipos relacionados com os asiáticos. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

James Hong tem centenas de créditos de representação em seu nome, mas foram precisas quase sete décadas para que ele acabasse no centro do palco dos Prémios do Sindicato de Atores.

"Há um de nós que tem apoiado elencos há mais tempo do que qualquer um de nós tem de vida", disse Michelle Yeoh quando o filme ganhou o prémio de melhor elenco e cedeu o palco a James Hong, que tem 94 anos.

Hong sublinhou que no primeiro filme em que apareceu entrou também o Clark Gable.

"Naqueles tempos, o papel principal era desempenhado por estes tipos com cola nos olhos e que falavam assim", disse, imitando o sotaque ofensivo que era escrito para as personagens asiáticas na altura.

"E os produtores diziam que os asiáticos não eram suficientemente bons. E que eles não eram êxitos de bilheteira", acrescentou Hong. "Mas olhem para nós agora."

O Yellowface (expressão que designa atores brancos a desempenhar papéis de asiáticos) estava generalizado em Hollywood quando a carreira de James Hong começou, e ele, muitas vezes, encontrava-se a interpretar papéis estereotipados.

"Acabei por iniciar a minha carreira principalmente a fazer de homem da lavandaria, ou de chinês perseguido ... foi duro, muito duro, sair deste molde", contou ele ao Great Big Story em 2020.

As oportunidades para os atores asiáticos foram tão limitadas no início da sua carreira que James Hong cofundou a sua própria companhia de teatro, a lendária East West Players.

"Isso fez com que a indústria reparasse em quem éramos", disse James Hong. "Não éramos apenas figurantes, ou pessoas para acrobacias". Estávamos numa peça que organizávamos. Tínhamos os papéis principais. Éramos os atores. E chamávamos a atenção".

Ao chamar mais uma vez a atenção e ao ser aplaudido de pé pela multidão na entrega dos prémios do Sindicato dos Atores este ano, James Hong contou que espera estar no circuito de prémios nos próximos anos.

"Espero voltar quando tiver 100 anos de idade", disse.

Stephy Chung e Megan Thomas, da CNN, contribuíram para este artigo.