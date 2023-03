As três palavras que melhor descrevem o visual de Hunter Schafer na festa dos Óscares da Vanity Fair? Menos é mais.

Vestida com uma saia de seda branca cortada em viés, uma única pena de cor marfim e - crucialmente - nada mais, Schafer estava destinada a fazer levantar umas quantas sobrancelhas. As pesquisas no Google pela atriz e modelo dispararam no domingo dos Óscares, quando o seu visual chegou às redes sociais. No Twitter, imagens de Schafer receberam imediatamente dezenas de milhares de likes, enquanto a sua própria publicação no Instagram já foi “pontuada” mais de 2,5 milhões de vezes.

Mas mais do que criar um momento de levar as mãos à cabeça, o conjunto vestido por Schafer foi claramente valorizado. Acabado de sair da passerelle do Outono-Inverno 2023, o visual foi estreado no início deste mês na casa de moda Ann Demeulemeester, em Paris. Foi concebido por Ludovic de Saint Sernin, diretor criativo da marca desde dezembro.

A moda das celebridades funciona melhor quando há uma história por detrás de um look. Por exemplo, a referência plausível de Edie Sedgwick nos collants Bottega Veneta de Kendall Jenner, ou Paul Mescal piscando à masculinidade tradicional num top de tanque branco simples.

Para a sua primeira coleção Ann Demeulemeester, Saint Sernin foi inspirado pelo “fazer moda como um ato autêntico de auto-envolvimento”. Foi uma carta de amor - quase literalmente - ao fundador da marca belga, com imagens de “autoria e autobiografia” cosidas na roupa.

O visual de Hunter Schafer, na festa depois dos Óscares, é mais poético do que parecia inicialmente. Crédito: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Estas ideias de expressão própria, amor-próprio e autodefinição adquiriram um novo significado quando usadas por Schafer. Como mulher trans, cuja ascensão à fama esteve inextricavelmente ligada à sua identidade de género - a sua grande oportunidade foi desempenhar o papel da adolescente trans Jules, na série “Euphoria” da HBO -, o corpo de Schafer é sujeito a um escrutínio online constante. As secções de comentários sobre os seus posts no Instagram frequentemente se transformam em fóruns abertos, onde os utilizadores se sentem autorizados (e aparentemente compelidos) a fazer perguntas íntimas sobre a experiência trans ou a desafiar a feminilidade de Schafer.

Adequadamente, há uma longa linhagem de sentimentos que desafiam o género cosidos na roupa de Schafer. Fundada em 1985 por Ann Demeulemeester e o seu marido Patrick Robyn, a marca orgulha-se de um longo legado de moda não-conforme com o género.

“Estava interessada na tensão entre masculino e feminino, mas também na tensão entre masculino e feminino dentro de uma pessoa”, disse Demeulemeester à Vogue antes de uma exposição retrospetiva do seu trabalho em Florença, Itália, no ano passado. “É isso que torna cada pessoa realmente interessante para mim, porque todos são únicos”.

Na sua mais recente coleção conjunta, Saint Sernin - que é conhecido na indústria pelo seu rótulo epónimo e de género fluido - trouxe a sua visão andrógina do mundo a Ann Demeulemeester, com silhuetas masculinas românticas e tecidos sensuais para todos (pense em tops justos de malha, couro, e camisas abertas feitas de um material organza translúcido).

Com uma pena agarrada ao peito, Schafer informou-nos que ainda está a escrever a sua narrativa - e a definir-se nos seus próprios termos. Há uma história inteira contida nessas duas peças de vestuário. Como De Saint Sernin disse nas notas do espectáculo: “Trinta e seis visuais, cada um deles uma frase sentida”.

O poderoso conjunto pode tornar-se um dos últimos créditos do estilo de celebridade de Law Roach. Roach anunciou na terça-feira seguinte nas redes sociais que iria reformar-se da indústria, após 14 anos de criação de looks que levam a conversas para artistas como Zendaya, Bella Hadid, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande e Megan Thee Stallion.