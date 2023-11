Jimmy Kimmel volta a ser o apresentador dos Óscares

Jimmy Kimmel será novamente o anfitrião da cerimónia dos Óscares de Hollywood, que se realiza a 10 de março - o mesmo dia das eleições legislativas em Portugal.

O apresentador do talk-show "Jimmy Kimmel Live", na ABC, já foi anfitrião nas cerimónias de 2017 (aquela onde houve uma troca de envelopes com os filmes "La La Land" e "Moonlight"), 2018 e 2023. “Sempre sonhei apresentar os Óscares exatamente quatro vezes”, disse Kimmel em comunicado, em tom de brincadeira.

I am enthused to announce that I am returning to host the #Oscars on Sunday March 10th. Please keep it between us, thanks. @TheAcademy pic.twitter.com/LtF7hFMV9L