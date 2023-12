Portugal fora da competição para o Óscar de Melhor Filme Internacional

O filme "Mal Viver", de João Caniijo, o título português escolhido como candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, não consta da "shortlist" de pré-nomeados que foi anunciada esta quinta-feira. "Mal Viver", vencedor, entre outros, do Prémio do Júri do Festival de Berlim, é protagonizado por Anabela Moreira, Rita Blanco, Cleia Almeida e Nuno Lopes. O filme, que foi visto por mais de 17 mil espectadores em Portugal, centra-se num grupo de hóspedes de um hotel no interior de Portugal. Mas não conseguiu seduzir a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Entre os filmes que integram a lista encontram-se alguns que partem para a corrida já como favoritos, devido aos vários prémios que já arrecadaram, como "Folhas Caídas", de Kaurismaki (estreia-se em Portugal a 11 de janeiro) , "Eu Capitão" (chega ao circuito comercial a 29 de fevereiro), "Zona de Interesse", (estreia-se a 18 de janeiro), ou o filme espanhol, "A sociedade da neve" (em exibição) - todos eles nomeados para o Globo de Ouro na mesma categoria. De destacar também o novo Wenders, "Dias Perfeitos" (atualmente nos cinemas).

Esta é a lista dos pré-nomeados ao Oscar de Melhor Filme Internacional:

"Amerikatsi", de Michael A. Goorjian (Arménia)

"The monk and the gun", de Pawo Choyning Dorji (Butão)

"Bastarden" - "The Promised Land", de Nikolaj Arcel (Dinamarca)

"Folhas de outono", Aki Kaurismäki (Finlândia)

"O sabor da vida", de Anh Hung Tran (França)

"Das Lehrerzimmer" - "The Teachers' Lounge", de Ilker Çatak (Alemanha)

"Terra de Deus", Hlynur Pálmason (Islândia)

"Eu Capitão", Matteo Garrone (Itália)

"Dias perfeitos", Wim Wenders (Japão)

"Totem", de Lila Avilés (México)

"Kadib Abyad" - "Mother of All Lies", de Asmae ElMoudir (Marrocos)

"A sociedade da neve", de J.A. Bayona (Espanha)

"Four Daughters", de Kaouther Ben Hania (Tunísia)

"20 days in Mariupol", de Mstyslav Chernov (Ucrânia)

"Zona de interesse", de Jonathan Glazer (Inglaterra)

Também hoje ficou a saber-se que a curta-metragem portuguesa “Um Caroço de Abacate”, do realizador Ary Zara, é candidata às nomeações para os Óscares 2024. A curta protagonizada pela atriz trans Gaya de Medeiros e pelo ator Ivo Canelas foi incluída na ‘shortlist’ dos títulos que poderão ser nomeados para os prémios da Academia, na categoria de Melhor Curta-Metragem (Live Action Short Film, na designação em inglês).

Os nomeados serão anunciados a 23 de janeiro e a entrega dos prémios acontece a 10 de março.