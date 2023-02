O realizador João Gonzalez nunca imaginou que o filme que começou a fazer em contexto escolar, no seu “quarto pequeno de Londres”, pudesse um dia vir a ser nomeado para os Óscares, como hoje foi, contou à Lusa.

A curta-metragem de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, está nomeada para os Óscares, segundo a lista de nomeados anunciada esta terça-feira, tornando-se no primeiro filme de produção portuguesa a competir por uma ‘estatueta dourada’. “Ice Merchants” compete na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Questionado pela Lusa sobre se algum dia teria imaginado que “Ice Merchants” pudesse tornar-se no primeiro filme português nomeado a um Óscar, João Gonzalez respondeu: “Não, de todo”. “Comecei este filme como filme de escola, comecei a fazê-lo no meu quarto pequeno de Londres, nunca imaginei que poderia tomar este tipo de proporções. Foi uma surpresa muito agradável. Foram dois anos de trabalho, é muito gratificante, obviamente, sermos valorizados”, partilhou com a Lusa.

Embora assine o filme, João Gonzalez fala num “trabalho em conjunto”. “O filme foi possível porque tive um conjunto de gente incrível a colaborar e a nomeação é para todos eles”, afirmou, acrescentando que estão todos “muito felizes” com a nomeação.

João Gonzalez destacou o “efeito mediático grande” dos Óscares, para referir que ele e a equipa envolvida no filme veem a nomeação, “acima de tudo, como uma boa possibilidade para espalhar o cinema português, e a grande qualidade que está a viver de momento, e que já vive há bastante tempo”.

Além de ter sido exibido e premiado no circuito de festivais de cinema, houve ainda um trabalho de bastidores na divulgação do filme. “O nosso chefe de campanha fez um ‘show’ itinerante em que mostrava as cinco ‘curtas’ que está a representar, em estúdios norte-americanos, a Pixar foi um deles, a Disney foi outro. Também passámos na Aardman, que é no Reino Unido”, contou João Gonzalez.

"Ice Merchants" é o terceiro filme de João Gonzalez, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido.

A curta-metragem de 15 minutos, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

João Gonzalez assina a realização e a banda sonora do filme e divide a animação, em 2D, com a polaca Ala Nunu.

Antes de chegar às nomeações dos Óscares, "Ice Merchants" teve uma estreia premiada em 2022 na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, em França.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o filme de João Gonzalez já passou por mais de uma centena de festivais de cinema, obteve 44 prémios e foi visto por 8.425 espectadores.