"The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" foi o vencedor na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, o que significa que ainda não foi desta que um filme português ganhou um Óscar.

Mas, seja como for, "Ice Merchants", realizado por João Gonzalez, foi o primeiro filme português nomeado para um Óscar. E isso já é um um feito, como dizia João Gonzalez, numa conversa telefónica com a CNN Portugal, poucos dias antes da cerimónia. "Aconteça o que acontecer, nós já sentimos que ganhámos. Só o facto de estarmos nomeados e estarmos aqui já é uma vitória".

O filme português, produzido pela cooperativa portuguesa Cola Animation, em coprodução com França e Reino Unido, tem pouco mais de 15 minutos e conta - sem palavras - a história de um pai e de um filho que vivem numa casa periclitante no topo de uma montanha onde produzem gelo.

O realizador reconhece que "Ice Merchants" tem algumas características que o tornam mais "universal" e que poderão ter contribuído para a sua grande aceitação: "não só pelo tema, a perda, todos nós já perdemos alguém, como também o facto de não ter palavras pode ter ajudado na comunicação, em continentes diferentes", explica. Apesar disso, Gonzalez "não estava à espera deste impacto todo".

O filme já ganhou mais de 50 prémios no currículo, entre os quais um Annnie Award e o prémio do Festival de Cannes.

"Os Óscares são um começo, não são um fim"

"Com 'Ice Merchants', o muito premiado cinema de animação português, e através dele todo o nosso cinema, esteve pela primeira vez representado numa cerimónia vista pelo mundo inteiro", escreveu o Presidente da República numa nota publicada no site da presidência.

"Esta nomeação seguiu-se a outras distinções recebidas por João Gonzalez, tão jovem e já com um traço, um tom e um universo próprios, como reconheceram os European Film Awards ou o Festival de Cannes. Felicitando-o, deixo também uma palavra de elogio à determinação e ao talento do cinema de animação em Portugal."

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, também deixou uma mensagem ao nomeado português: "Parabéns ao João Gonzalez e à sua equipa, que com a sua tenacidade, ambição e rasgo, criaram um filme comovente, que levará muitas pessoas a descobrir a capacidade do cinema de animação para tratar temas complexos e adultos." "Os Óscares são um começo, não são um fim", disse.

Filme está em exibição no cinema e na televisão

"O mais gratificante é saber que o filme passa para as pessoas e que as pessoas se sentem tocadas pelo filme. Saber que as pessoas se estão a deslocar à sala de cinema para ver o nosso filme é a maior felicidade que me podem dar", disse o realizador. Até ao momento, "Ice Merchants" já teve mais de 7.500 espectadores nas salas de cinema portuguesas e continua o seu caminho.

A curta está em exibição em mais de 20 salas em todo o país e está também disponível para aluguer e compra nas plataformas de "video on demand" de todos os operadores, assim como estará também disponível nas plataformas Filmin e Rakuten TV, e no site da Cinemundo. Além disso, o filme continua no circuito de festivais e já foi comprado por alguns canais de televisão: "Ainda há muita coisa a acontecer", garante o produtor Bruno Caetano.

"Qualquer filme é feito para ser visto pelas pessoas. Uma curta-metragem de animação por norma tem alguma dificuldade na distribuição, não tem muita visibilidade. O tempo de vida geralmente são dois anos, no circuito de festivais, de animação ou não, ou seja, é para um grupo que gosta de acompanhar determinado tipo de cinema. Não chega muito a um público generalista. Portanto, poder partilhar o filme em cinemas para um público mais vasto, em canais de streaming, em vídeoclubes, é ótimo", diz o produtor.