"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" é o grande vencedor da noite, com sete Óscares - incluindo os de Melhor Filme, Realização e Argumento Original para os "Daniels", mas também Melhor Atriz e os prémios para o ator e atriz secundária.

"A Oeste Nada de Novo" recebeu quatro Óscares, o que é também uma vitória para o filme alemão.

"A Baleia" ganhou dois Óscares, com destaque para o ator Brendan Fraser.

Melhor Filme: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Realização: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo

Ator: Brendan Fraser, “A Baleia”

Atriz: Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Ator Secundário: Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Atriz Secudária: Jamie Lee Curtis, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Filme Internacional: “A Oeste Nada de Novo” (Alemanha)

Filme de Animação: "Pinóquio de Guillermo del Toro"

Documentário: "Navalny", de Daniel Roher

Argumento Original: The Daniels, "Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo"

Argumento Adaptado: Sarah Polley, "A Voz das Mulheres"

Banda Sonora Original: Volker Bertelmann, “A Oeste Nada de Novo”

Canção: "Naatu Naatu" (de “RRR”)

Fotografia: James Friend, "A Oeste Nada de Novo"

Efeitos Visuais: "Avatar"

Montagem: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Design de Produção: "A Oeste Nada de Novo"

Som: "Top Gun: Maverick"

Guarda-Roupa: “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Caracterização: "A Baleia"

Curta-Metragem em Live Action: “An Irish Goodbye”

Curta-Metragem de Animação: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

Curta-Metragem de Documentário: "The Elephant Whisperers”