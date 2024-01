"Oppenheimer" volta aos cinemas mas ainda há filmes a estrear. Saiba onde e quando pode ver os filmes nomeados para os Óscares

Lily Gladstone cresceu a ouvir línguas inventadas. Graças a Scorsese pôde falar a sua língua nativa no cinema e virou estrela por isso

Os nomeados para melhor filme:

"Oppenheimer"

Depois de ter sido visto por mais de 552 mil espectadores em Portugal em 2023, o filme de Christopher Nolan, que é o mais nomeado para a 96ª cerimónia dos Óscares da Academia, volta esta quinta-feira aos cinemas portugueses - para já, apenas durante uma semana: o filme será exibido em formato IMAX, onde for possível, e também em formato 2D nos restantes cinemas a nível nacional."Oppenheimer" pode ganhar 13 estatuetas, incluindo para os atores Cillian Murphy (principal) e Robert Downey Jr. e Emily Blunt (secundários).

Também está disponível para aluguer ou compra através da Apple TV+.

"Pobres Criaturas"

Realizado por Yorgos Lanthimos , este filme tem 11 nomeações para os Óscares, entre as quais as dos atores Emma Stone e Mark Ruffalo. Além disso, "Pobres Criaturas" conta com um fado de Carminho. Estreia-se esta quinta-feira, 25 de janeiro, nos cinemas nacionais.

Emma Stone e Mark Ruffalo em "Pobres Criaturas"

"Assassinos da Lua das Flores"

Épico de Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, tem 10 nomeações para os Óscares. Já passou pelos cinemas, agora está disponível para os assinantes da Apple TV+.

"Barbie"

Foi o filme mais visto nos cinemas no ano passado em todo o mundo (em Portugal também). Agora o filme realizado por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling está disponível na plataforma HBO Max.

"Maestro"

Biopic do compositor e maestro Leonard Bernstein, realizado por Bradley Cooper, que também interpreta ao lado Carey Mulligan. Está nomeado em sete categorias. Pode ser visto na Netflix.

Bradley Cooper e Carey Mulligan em "Maestro"

"A Zona de Interesse"

Estreou-se na semana passada nos cinemas portugueses este filme realizado por Jonathan Glazer a partir de um romance de Martin Amis. Tem cinco nomeações para os Óscares.

"Os Excluídos"

Filme realizado por Alexander Payne, com Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph (ambos nomeados nas categorias de representação), "Os Excluídos" tem um total de cinco nomeações e estreia prevista nos cinemas a 14 de fevereiro.

"Anatomia de uma Queda"

Estreia-se a 1 de fevereiro este filme realizado por Justine Triet e interpretado por Sandra Hüller e o jovem Milo Machado Graner. Está nomeado para cinco Óscares, incluindo Realização e Argumento.

"Vidas Passadas"

Realizado pela sul-coreana Celine Song, "Vidas Passadas" passou no Fest, em Espinho, mas só chega ao circuito comercial a 8 de fevereiro. Tem duas nomeações para os prémios da Academia.

"American Fiction"

Nomeado em cinco categorias, ainda não tem data de estreia em Portugal este filme realizado por Cord Jefferson e protagonizado por Jeffrey Wright (que está nomeado como melhor ator).

Outros filmes nomeados:

"Rustin"

O ator Colman Domingo é o único nomeado pelo filme "Rustin", realizado por George C. Wolfe, que conta a história verdadeira do ativista pelos direitos dos afro-americanos Bayard Rustin. Pode ser visto na plataforma Netflix.

"Nyad"

Mais uma história verdadeira, desta vez da nadadora em águas livres Dyana Nyad. Tem duas nomeações para os Óscares: para a atriz Anette Bening, pelo papel principal, e para Jodie Foster, que faz a sua melhor amiga e treinadora. Está disponível na Netflix.

"A Cor Púrpura"

Danielle Brooks está nomeada para melhor atriz secundária pela sua interpretação neste filme musical realizado por Blitz Bazawule. Tem estreia marcada nas salas nacionais para 8 de fevereiro.

"A Sociedade da Neve"

Representante de Espanha no Óscar de Melhor Filme Internacional, "A Sociedade da Neve", de J.A. Bayona, pode ser visto na Netflix.

"A Sala de Professores"

Realizado por İlker Çatak, o filme da Alemanha tem ante-estreia no próximo dia 31, em sessão única no cinema São Jorge, em Lisboa, integrado no KulturFest. Depois, chega ao circuito comercial a 22 de fevereiro.

"Eu, Capitão"

O extraordinário filme de Matteo Garrone sobre a crise migratória do Mediterrâneo concorre ao Óscar de Melhor Filme Internacional pela Itália. Depois de ter passado no LEFFEST - Lisboa Filme Festival, vai chegar às salas de cinema no dia 29 de fevereiro.

"Dias Perfeitos"

Está ainda nos cinemas o mais recente filme de Wim Wenders que concorre pelo Japão ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

"Bobi Wine: O Presidente do Povo"

Nomeado para Melhor Documentário, este filme faz o retrato do cantor pop que se candidatou à presidência do Uganda. A realização é de Christopher Sharp e Moses Bwayo e o filme está disponível para os assinantes do Disney +.

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Nomeado para Melhor Filme de Animação, o filme que conta com um português na realização pode ser visto na TvCine. Está também disponível para aluguel ou compra através da Apple TV+.

"O Rapaz e a Garça"

Também nomeado para Melhor Filme de Animação, "O Rapaz e a Garça", do realizador japonês Hayao Miyazaki, ainda pode ser visto em alguns cinemas.

"Elemental"

O filme de animação de Peter Sohn pode ser visto na plataforma Disney+ e também está disponível para aluguel ou compra na Apple TV+.

"Nimona"

"Nimona" está nomeado para Melhor Filme de Animação e está dispoível na Netflix.