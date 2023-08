Bomman e Bellie querem que Gonsalves pague 219.000€ (e a casa e o carro)

O casal indiano que protagonizou o documentário "The Elephant Whisperers", vencedor de um Óscar, acusa a realizadora Kartiki Gonsalves de não cumprir as promessas de pagamento. Bomman e Bellie, que cuidam de elefantes na Reserva de Tigres de Mudumalai, em Tamil Nadu, alegam não ter recebido a casa, o carro e o pagamento de uma quantia fixa que lhes foi prometido. Gonsalves nega todas as alegações.

O casal entrou entretanto com um processo contra a realizadora Kartiki Gonsalves, exigindo um "gesto de boa vontade" de cerca de 219 mil euros. "The Elephant Whisperers" cativou o público com o seu retrato da ligação comovente entre Bomman, Bellie e um jovem elefante chamado Raghu, no meio dos desafios das alterações climáticas e da invasão humana nos habitats dos elefantes asiáticos. O documentário ganhou o Óscar de Melhor Curta-Metragem Documental.

Bomman e Bellie afirmam que a realizadora não cumpriu as suas promessas. Segundo o casal, o acordo incluía uma casa decente, um veículo todo-o-terreno e um pagamento único com base no sucesso financeiro do projeto. Além disso, o casal alegou que Gonsalves se tinha comprometido a apoiar a educação da sua neta, mas todas estas promessas não foram alegadamente cumpridas.

Raj, um ativista social e advogado que conhece o casal há mais de uma década, apoiou as suas reivindicações, afirmando que eles merecem uma parte justa dos lucros do documentário. Expressou a sua consternação perante a recusa de Gonsalves em prestar-lhes a ajuda monetária que lhes foi prometida.

Em resposta às alegações, Kartiki Gonsalves negou qualquer irregularidade e sublinhou o impacto significativo do filme nos esforços de conservação dos elefantes e na comunidade dos Mahouts e Cavadis.

A empresa de produção, Sikhya Entertainment Pvt Ltd, que apoiou o documentário, também apoiou a posição do realizadora. Ambos defendem que o casal foi efetivamente compensado de acordo com o contrato assinado e que não houve discussões sobre benefícios adicionais como uma casa ou um carro. Bomman e Bellie receberam donativos do fundo do primeiro-ministro e do Governo do Estado de Tamil Nadu, que se destinavam a apoiar o seu trabalho e bem-estar.

"O documentário foi celebrado por chefes de estado em toda a Índia e o Óscar é um momento de orgulho nacional que trouxe amplo reconhecimento ao trabalho de mahouts como Bomman e Bellie. Todas as alegações feitas são falsas. Temos profundo respeito por todos os que contribuíram para esta história e continuem motivados pelo desejo de criar mudanças positivas”, acrescenta a Sikhya Entertainment Pvt Ltd.