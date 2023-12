Mulher morre após ser atingida por árvore de Natal em mercado da Bélgica

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de uma árvore de Natal gigante ter caído durante uma tempestade na cidade de Oudenaarde, que fica a este de Bruxelas, na Bélgica.

As autoridades confirmaram as vítimas, sendo que as câmaras de segurança da cidade captaram o momento em que a árvore de 20 metros caiu no meio do mercado de Natal.

Um porta-voz da procuradoria de província de Oost-Vlaanderen referiu que a vítima era uma mulher de 63 anos.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

Outras duas mulheres acabaram por também ficar feridas. “A investigação vai focar-se em saber se a árvore estava devidamente segura e também perceber o impacto do tempo”, referiu o porta-voz da procuradoria.

A causa da queda da árvore foi a tempestade Pia, que também provocou vários danos no Reino Unido e nos Países Baixos, onde uma outra mulher morreu igualmente atingida por uma árvore.