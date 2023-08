Homem morre após sentir-se mal na água numa praia fluvial em Ovar

Um homem, de 50 anos, morreu este domingo à tarde, depois de se ter sentido mal enquanto tomava banho na praia fluvial não vigiada da Azurreira, concelho de Ovar, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 15:43 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), de que "uma pessoa tinha entrado em dificuldades na água numa praia não vigiada", referiu a autoridade em comunicado.

O homem foi retirado da água por um familiar que se encontrava no local, após alegadamente se sentir mal enquanto estava a banhos, tendo sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

A vítima foi assistida no local por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido realizadas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local.

Na sequência do alerta, acrescentou a nota, "deslocaram-se de imediato para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Aveiro, da Estação Salva-vidas de Aveiro e do projeto ‘SeaWatch’, bem como elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Ovar".

O corpo foi depois transportado para o gabinete médico-legal de Aveiro pelos voluntários de Ovar e o gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado, encontrando-se a prestar apoio aos familiares da vítima.