Criador fica sem 13 ovelhas e suspeita de ataque de lobo em Viana do Castelo

Um criador de gado ficou sem 13 das 16 ovelhas que tinha numa pastagem em Viana do Castelo e suspeita que os animais possam ter sido mortos pelos lobos, contou o próprio à agência Lusa.

Orlando Gonçalves explicou que as ovelhas estavam numa pastagem em Santa Maria de Geraz do Lima, concelho de Viana do Castelo, e “foram atacadas na madrugada de hoje” tendo sido mortas “pelo pescoço, num ataque típico do lobo”.

“Os cães mordem, mas não atacam ao pescoço”, especificou.

Além das 13 ovelhas mortas, duas estão desaparecidas e só uma sobreviveu. A pastagem localiza-se na União de Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão, zonas de montanha do concelho de Viana do Castelo.

“Encontrei pelo preso na entrada da pastagem e parece-me pelo de lobo”, observou.

As ovelhas são da raça churras do Minho, conhecidas como “bravas” ou “galegas”.

“São ovelhas que valem 200 euros cada uma. Veja bem o meu prejuízo”, afirmou Orlando Gonçalves que chamou a GNR e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O criador de gado teme que o mesmo venha a acontecer, na próxima madrugada, a outro rebanho de 43 ovelhas que tem numa outra pastagem, na mesma freguesia.

O criador natural de Ponte de Lima, também cria cavalos garranos e vacas.

“Tenho animais há vários anos, nesta zona, e nunca me aconteceu”, adiantou.