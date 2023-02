Um homem foi condenado esta terça-feira por roubar cerca de 200.000 ovos de chocolate de uma conhecida fábrica inglesa, roubo avaliado em cerca de 45.000 euros, de acordo com as autoridades britânicas.

Joby Pool, de 32 anos, utilizou um camião roubado, com matrícula falsa, para cumprir o que a polícia diz ser um plano de assalto à unidade da Cadbury em Stafford Park, Telford, no sábado passado. Entrou na fábrica com recurso a uma rebarbadora, sabendo de antemão da existência de tamanha quantidade de ovos recheados com creme, uma das iguarias preferidas dos britânicos na Páscoa.

Mas seria apanhado. Quando seguia na autoestrada, ao perceber que era seguido pela polícia, rendeu-se sem qualquer resistência.

Segundo a polícia de West Mercia, tratou-se de um crime “devidamente planeado”, já que Pool foi munido de ferramentas e transporte para passar pelos portões industriais.

Em tribunal, o arguido confessou-se culpado por roubo e danos, mas só conhecerá a sentença no próximo dia 14 de março.

Pool, que tem condenações anteriores por roubo, condução de viaturas roubadas e condução sem carta, vai ficar em prisão preventiva até comparecer novamente em tribunal.

O advogado do condenado contou aos jornalistas que o cliente “estava ciente da probabilidade de ser condenado” e sublinhou que “não houve danos na comida”, o que pode servir de atenuante à sentença, uma vez que os ovos estão “em boas condições para voltar para as prateleiras”.