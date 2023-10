Relâmpago provoca grande explosão e bola de fogo no Reino Unido

A polícia do Reino Unido foi mobilizada para uma estação de tratamento de águas residuais em Yarnton, Oxfordshire, depois de ter sido ouvida uma grande explosão.

As autoridades acreditam que um relâmpago terá atingido contentores de gás no local, motivando o barulho e um grande clarão que está a motivar várias publicações nas redes sociais.

Até ao momento não existe qualquer registo de feridos, mas as equipas de emergência continuam no local, sendo que a polícia da região fala num "grande fogo".

*INCIDENT*



Our officers are currently at the scene of a fire at a waste plant near Yarnton, Oxfordshire.

It is believed that lightning struck gas containers at the site during bad weather this evening, causing a large fire. pic.twitter.com/Xy50berg1T