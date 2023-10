Paddy Cosgrave pede desculpa após boicote de Israel e investidores à Web Summit

Depois de Israel, fundos de investimento e vários líderes de tecnológicas terem cancelado a sua participação na cimeira tecnológica, Paddy Cosgrave emitiu um pedido de desculpas. “A Web Summit tem uma longa história de parceria com Israel e as empresas tecnológicas, e lamento profundamente que esses amigos se sintam magoados com o que disse“, diz o CEO da Web Summit.

Depois do ataque, Paddy Cosgrave classificou, nas redes sociais, a reação de Israel ao ataque do Hamas como “crimes de guerra”. Horas antes, o fundador da cimeira afirmava na plataforma X: “nas últimas 24h, nove investidores cancelaram e 35 novos registaram-se. Dois media cancelaram, mas mais de 50 media pediram passes. E, de alguma forma, vendemos mais bilhetes do que em qualquer outra segunda-feira”.

Depois de classificar como “crimes de guerra” a resposta de Israel aos ataques do Hamas, Cosgrave tem enfrentado uma tempestade mediática como vários líderes de tecnológicas e fundos de investimento a anunciar nas redes sociais que este ano não iriam participar na edição de Lisboa da Web Summit.

Na rede social X (antigo Twitter), o fundador da cimeira diz ter estar a ser “inundado com mensagens incríveis de apoio de Israel e de todo o mundo”, e que, apesar da controvérsia, a venda de bilhetes atingiu recordes. “Não podemos ser cancelados por querer a paz e a adesão ao direito internacional dos direitos humanos. Solidariedade para com todos os civis inocentes em todos os lados. Não vou ceder”, disse.

.@amitkarp is a respected tech investor. But because he claims I “support the beheading of babies” he will never attend Web Summit. An utter lie & extreme over reaction to my perfectly reasonable & humane statement:



“War crimes are war crimes even when committed by allies”

My… pic.twitter.com/hsAXJcrwuM — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 17, 2023

Mas no blogue da Web Summit, o fundador avançou com um pedido de desculpa, lembrando que “a Web Summit tem uma longa história de parceria com Israel e as empresas tecnológicas, e lamento profundamente que esses amigos se sintam magoados com o que disse”, pode ler-se.