Pai e filho desaparecidos aparecem mortos numa represa em São João da Pesqueira

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o que terá acontecido a um pai e filho, cujos corpos foram encontrados esta sexta-eira numa represa, disse à agência Lusa o relações-públicas da GNR de Viseu.

“Ontem [quinta-feira], por volta das 21:30, deram-nos nota do possível desaparecimento destes dois homens, pai e filho, 64 e 36 anos”, contou o tenente-coronel Adriano Resende.

Segundo este responsável, pai e filho “eram pastores e andariam com os animais na zona de Parede da Beira”, no concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.

“O rebanho regressou à aldeia e eles não”.

Adriano Resende disse que deram início, “de imediato, às diligências de buscas, com acionamento dos binómios” da GNR e “com o drone com câmara térmica, com o apoio dos bombeiros e da população”.

“Hoje de manhã apercebemo-nos da presença de duas represas de água, na zona onde andariam a pastorear e levantou-se a suspeita de que pudessem estar dentro dessas duas represas”, informou.

O tenente-coronel contou que a equipa de mergulhadores da GNR “resgatou os corpos, por volta das 14:00, e foram encaminhados para autópsia, para se saber o que terá acontecido”.

“Apesar de não haver suspeita de nada, comunicámos à Polícia Judiciária que vai investigar e só depois disso e do resultado eventual da autópsia se saberá o que terá acontecido”, afirmou.