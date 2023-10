Perdeu a calma com o seu filho? Eis o que fazer a seguir

Becky Kennedy, conselheira de parentalidade, psicóloga clínica e autora do bestseller "Good Inside: A Guide to Becoming the Parent You Want To Be" [tradução à letra, "Bom por dentro: Um guia para se tornar o pai que quer ser"], ela diz que nunca é tarde demais para curar as rupturas com os nossos filhos. Na sua nova e poderosa TED Talk, Kennedy guia os ouvintes através daquilo a que ela chama a estratégia parental mais importante: a reparação.

Ao "dar prioridade à ligação em detrimento das consequências", Kennedy incentiva os pais a reescreverem o final de um momento não tão bom para os pais, reconectando o cérebro dos nossos filhos no processo. Dar passos no sentido da reparação com os nossos filhos é importante porque serve de modelo para assumirmos a responsabilidade pelas nossas acções e reacções, ao mesmo tempo que promove a resiliência e um sentido claro de nós próprios.

Esta conversa foi editada e condensada para maior clareza.

Kennedy fornece uma estrutura de educação de filhos que promove relacionamentos em "Good Inside: A Guide to Becoming the Parent You Want To Be". Two Things Inc.

CNN: O que é que significa para um pai ou tutor reparar depois de gritar com o seu filho?

Becky Kennedy: Na sua essência, a reparação tem a ver com a reconexão com uma criança após a desconexão. Ao trazermos o nosso "eu" seguro e compassivo para os nossos filhos depois de um momento em que perdemos a calma, alteramos a forma como essa memória é armazenada nos seus corpos. Dar apoio depois de criticar, ser suave depois de gritar e compreender depois de mal-entendido ajuda a transformar qualquer mensagem que os nossos filhos tenham interiorizado de que estão sozinhos ou são maus por dentro.

Comece por pedir desculpa. Em seguida, reflicta sobre o que aconteceu para que eles saibam que não foi só coisa da cabeça deles. Depois, diga o que gostaria de ter feito em vez disso e como planeia lidar com as coisas de forma diferente no futuro

CNN: Explica que a reparação altera os circuitos do cérebro de uma criança. Como é que uma conversa que temos com o nosso filho após o facto pode alterar uma memória existente?

Kennedy: A memória não é simplesmente um sistema de recordação de acontecimentos; é mais como um jogo de telefone. Sempre que nos lembramos de um acontecimento do nosso passado, as redes cerebrais alteram-se de forma a modificar a recordação desse acontecimento. É por isso que a terapia é útil. Recordar experiências angustiantes, quando nos sentimos sobrecarregados e sozinhos, no contexto de uma relação mais segura e mais interligada, ajuda-nos a dar sentido a essas experiências e a começar a ligar os pontos. A relação terapêutica altera a memória para que esta deixe de ser tão avassaladora. O acontecimento não muda, mas a forma como vive no nosso corpo sim.

Kennedy, que é conhecido como um "sussurradora aos pais", incentiva a comunicação aberta entre pais e filhos. Two Things Inc.

Este fenómeno está no centro da reparação. Quando grito com o meu filho, ou digo palavras que gostaria de não ter dito, é provável que ele se sinta assustado, sobrecarregado e sozinho. Se eu for capaz de explicar depois porque é que isso aconteceu e como é que a culpa não foi realmente do meu filho, a ligação, o amor, a segurança e a compaixão que ele sente de mim serão armazenados no corpo do meu filho ao lado do acontecimento angustiante. Devido à minha reparação, a sua memória do acontecimento não será tão estimulante ou motivada pela auto-culpa.

CNN: Escreve que a reparação pode ocorrer 10 minutos, 10 dias ou 10 anos após uma explosão. Porque é que nunca é demasiado tarde para a reparação?

Kennedy: Já tive pessoas que me disseram coisas como: "Sinto que basicamente gritei com o meu filho durante 11 anos seguidos. Acho que nunca o cheguei a conhecer realmente e o meu filho tem agora 20 anos." Muitas vezes, os pais afundam-se na culpa e na auto-culpa depois de momentos menos bons. Este tipo de pensamento retira-nos o nosso poder de ação. Em vez disso, podemos parar a espiral "Sou um pai horrível", tomando medidas para melhorar a situação.

Quero que os pais saibam que, por vezes, o mais pequeno passo na direção da reparação pode ter um impacto profundo nos nossos filhos e nas nossas relações. No final da minha TED Talk, acompanho toda a gente na audiência através de uma reparação imaginada pelos seus pais, que realmente leva este ponto para casa. As pessoas dizem-me que ficam emocionadas só de imaginarem os seus pais a reconhecerem algumas experiências dolorosas do seu passado coletivo. Este impacto demonstra que nunca é demasiado tarde para ter uma reparação poderosa com os nossos filhos.

Podemos ser cínicos: "Claro, como se esse momento fosse mudar tudo". Não, não vai mudar tudo. Vai mudar algumas coisas, e mudar algumas coisas é uma direção para a mudança, e é mesmo a direção para mudar muitas coisas. Gosto de começar com pequenos momentos que têm um grande impacto e nos fazem percorrer um novo caminho. Prometo-lhe que há coisas que pode fazer hoje para melhorar a sua relação com o seu filho.

CNN: O arrependimento de um pai precisa de ser verbalizado para ser reparado? E se a explosão for seguida de um aconchego no sofá ou de outra forma de reencontro?

Kennedy: Maya Angelou disse: "as pessoas não se vão lembrar do que disseste ou fizeste, vão lembrar-se de como as fizeste sentir". Instilar um sentimento de reparação ajuda as crianças a passarem de se sentirem sozinhas, sobrecarregadas e confusas para mais seguras, mais fundamentadas e mais ligadas. Aparecer para o seu filho com um abraço depois de uma rutura é uma bela ação. Nunca diria a um pai para não o fazer, ou que isso não é suficiente.

Mas a diferença é que os sentimentos envolvidos no momento da rutura ainda permanecem. Os seres humanos adoram histórias. Fazem parte da nossa natureza. A única forma de darmos sentido aos sentimentos é através das histórias. E se não dermos aos nossos filhos uma história que os ajude a compreender o momento de rutura, é provável que eles inventem a sua própria história. As crianças tendem a cair na auto-dúvida, que pode parecer "estou sempre a perceber mal as coisas à minha volta", ou na auto-culpa, que pode fazer com que as crianças pensem que os pais gritaram porque não são amáveis.

Em vez disso, peço aos pais que reconheçam o poder que têm de reescrever as histórias que os filhos contam a si próprios, explicando-lhes: "Ei, eu estava a passar um mau bocado. Peço desculpa por ter gritado. Gostava de me ter afastado para gerir melhor os meus sentimentos".

CNN: Como é que responde aos pais que receiam que esta abordagem não ensine às crianças que as acções têm consequências?

Kennedy: Em vez de gastar tanto tempo com as consequências de uma ação, recomendo que nos concentremos no que precede uma ação que consideramos "mau comportamento". Estes comportamentos têm antecedentes. Se conseguirmos perceber o que se passa com uma criança antes da ação, temos uma probabilidade muito maior de a mudar.

Há quem diga: "Bem, o seu filho vai ter de enfrentar as consequências no mundo real". A minha resposta é: "Não, o meu filho não vai ter esse comportamento no mundo real, porque aprendeu as competências necessárias para mudar o seu comportamento." Não acho que as crianças decidam ter um mau comportamento, como bater no irmão ou dizer "odeio-te" à mãe. Elas são dominadas por uma emoção que explode num comportamento.

Eis um exemplo que ouço a toda a hora: "Peço ao meu filho um milhão de vezes, com calma, para calçar os sapatos. Quando ele não calça os sapatos, grito com ele. Qual é o papel dos meus filhos nesta equação?"

Examinar o que está a impedir a criança de ouvir é uma forma mais eficaz de intervir. A partir daí, posso dizer ao meu filho, depois de o reparar: "Olha, as manhãs são um desastre. Não me sinto bem a pedir-te para fazeres uma coisa um milhão de vezes. Peço desculpa por ter gritado ontem. Mesmo quando estou frustrado, não é correto gritar contigo. Acho que ambos gostaríamos que as manhãs fossem melhores. Vamos pensar... O que será que teria de mudar para que calçar os sapatos fosse um pouco mais fácil? Aposto que também tens uma ideia".

Se acreditar no seu filho como alguém que quer trabalhar consigo, que é capaz de resolver problemas, ele começará a mostrar-lhe essa bondade e tornar-se-á essa criança.

CNN: Qual é a diferença entre reparação e pedido de desculpas?

Kennedy: Um pedido de desculpas pode ser utilizado para encerrar uma conversa: "Peço desculpa por ter gritado. Podemos seguir em frente?" Uma boa reparação abre a conversa. O aspeto mais importante da reparação é o impacto que tem na outra pessoa. Quando reparamos com alguém, reforçamos a nossa relação com essa pessoa. No final, as pessoas sentem que aprenderam algo novo, que compreendem melhor e que se sentem mais próximas da pessoa. Podemos avaliar a diferença pelo sentimento.

CNN: A parentalidade acontece frequentemente em pares. O que acontece se um dos pais estiver a trabalhar para reparar a situação e o outro não? Pode um progenitor reparar em nome do outro?

Kennedy: Podemos reparar em nome de outra pessoa. E podemos fazê-lo sem atirar a outra pessoa para debaixo do autocarro. Sempre que me faltam palavras, digo a mim próprio: "Becky, diz apenas o que é verdade". Posso dizer ao meu filho: "Olha, ouvi a avó (ou o pai) gritar contigo há pouco e tenho a certeza de que isso foi assustador. Nunca é correto que alguém grite connosco". A seguir, diria provavelmente: "Pedir desculpa é muito difícil para o teu pai. E acho que é porque ele se sente tão mal que tem dificuldade em dizer o nome e vir ter consigo". Com esta abordagem, ninguém é o mau da fita. E o meu filho tem uma nova compreensão das circunstâncias sem interpretar a situação como sendo culpa dele. Dizer simplesmente a verdade pode trazer alívio para todo o sistema familiar.

Jessica DuLong é uma jornalista de Brooklyn, Nova Iorque, colaboradora de livros, formadora de escrita e autora do livro "Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift" e "My River Chronicles".