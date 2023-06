Jovem de 18 anos foi internado no hospital Garcia de Orta com dores abdominais. Era uma mula de droga

Um cidadão de nacionalidade francesa, de 18 anos, foi internado esta quarta-feira no hospital Garcia de Orta, em Almada. Queixava-se fortes dores abdominais, mas, no mesmo dia, vieram as suspeitas e a confirmação. Tinha mais de 70 embalagens de cocaína no organismo.

O incidente ocorreu pelas 06:00 horas. Quando trocavam a fralda ao jovem, os funcionários hospitalares repararam na existência do que desconfiaram ser produto estupefaciente, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O hospital Garcia de Orta alertou as autoridades que confirmaram que se tratava de cocaína.

Após a administração de um laxante para que expelisse todas as embalagens, o jovem evacuou 56 embalagens, totalizando 613,40 gramas num valor estimado de 30 mil euros. Já depois da realização de uma TAC, apurou-se que ainda restam expulsar 17 embalagens.

O suspeito será uma mula de droga. Segundo o seu passaporte, viajou para o Brasil no dia 16 de junho e aterrou em Portugal no dia 18 de junho. Para já, mantém-se internado e sob vigilância policial.