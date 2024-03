Homem em estado crítico após assalto violento em casa. Roubaram 25 euros

Um homem de 56 anos foi surpreendido em casa, em Gondomar, durante a madrugada de domingo, quando se encontrava a dormir, e foi agredido violentamente com um pé de cabra na cabeça.

As agressões terão durado 20 minutos e o homem terá sido obrigado a entregar os seus bens.

Os suspeitos do crime roubaram um cofre que continha no seu interior 25 euros.

A vítima foi conduzida ao Hospital de Santo António, no Porto, com vários cortes, perfurações profundas e fraturas no crânio, sabe a TVI. A sua situação clínica é reservada.