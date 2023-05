Padrasto e enteados trancados na casa de banho enquanto casa era roubada

Um jovem de 20 anos e o padrasto foram trancados na casa de banho da sua casa, em Rio de Mouro, Sintra, sob ameaça de arma de fogo, enquanto a residência era assaltada.

O roubo aconteceu quando se encontrava en casa um jovem de 20 anos que ao abrir a porta para o padrasto entrar percebeu que junto a ele se encontravam dois homens com armas de fogo apontadas à sua cabeça.

Padrasto e enteado foram trancados, e amarrados, no interior da casa de banho da casa, enquanto os suspeitos do crime levavam a cabo o assaltos. Fora levados artigos como joias, dinheiro, telemóveis e uma playstation.

Os autores do crime também obrigaram as vítimas a dar-lhes os códigos de MBWay tendo efetuado várias transações com os mesmos.