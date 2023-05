Telemóveis e droga apreendidos na cadeia anexa à sede da PJ em Lisboa

Foram apreendidos 12 telemóveis e droga em quantidade ainda por apurar, esta quinta-feira, na cadeia anexa à sede da Polícia Judicária, em Lisboa, após uma operação do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, apurou a TVI.

A operação contou com 70 elementos do grupo de intervenção e segurança prisional de Lisboa e do Porto, meios cinotécnicos e elementos do núcleo de investigação e segurança dos serviços prisionais.

A cadeia anexa à PJ tem cerca de 140 reclusos distribuídos por 70 celas. Cerca de 30 celas foram alvo de buscas.