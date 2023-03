Um homem de 40 anos foi detido na noite de 15 de março, por tentativa de roubo com esticão de um telemóvel, no Parque das Nações, em Lisboa.

O suspeito foi apanhado em flagrante delito enquanto tentava roubar o telemóvel, mas não conseguiu concretizar o crime graças aos reflexos da vítima, adianta o comunicado oficial da PSP enviado às redações.

"Quando se encontravam a patrulhar, os polícias vislumbraram in loco um suspeito a tentar roubar um telemóvel mediante esticão, só não o tendo conseguido por via dos reflexos da vítima que se apercebeu das intenções do mesmo, evitando a sua apropriação", esclarece a PSP, que deteve o suspeito nesse momento.

O suspeito tinha antecedentes criminais, tendo já sido condenado em várias penas de prisão e de multa por crimes eminentemente ligados à esfera patrimonial". Recentemente, adianta a PSP, tinha sido capturado e conduzido ao Estabelecimento Prisional para cumprimento de pena.

O suspeito foi presente a juiz e foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.