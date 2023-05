Cadáver de jovem com sinais de violência descoberto em Corroios

O cadáver de um jovem que terá entre 18 e 20 anos foi descoberto esta sexta-feira em Corroios, Seixal. A Polícia Judicária, que está a acompanhar o caso, investiga morte violenta.

A descoberta aconteceu cerca das 17.00 por populares que se encontravam na zona. O cadáver encontrava-se na rua Sá de Miranda, junto da torres de telecomunicações existente no local. Os Bombeiros do Seixal e a PSP foram chamados ao local.

O corpo apresenta ferimentos no queixo com deslocação do maxilar inferior e encontrava-se indocumentado.

As autoridades acreditam poder tratar-se de um jovem dado como desaparecido.