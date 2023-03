A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve um indivíduo, com 41 anos de idade, pela prática de furto qualificado, três crimes de roubo, um deles tentado e falsificação de documento, segundo um comunicado desta polícia.

Os crimes de que é acusado o homem aconteceram no ano 2000, com a intervenção de outros suspeitos. As vítimas eram habitualmente idosos residentes em montes isolados na região do Alentejo e Algarve.

A maioria deles veio a ser condenada pelo Tribunal de Évora a penas entre os 5 e 16 anos de prisão.

O homem agora detido tinha 19 anos à data dos acontecimentos, estava declarado contumaz e andava em fuga à Justiça desde essa altura. Usava identidade falsa e foi localizado esta terça-feira.

Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação adequadas e proporcionais aos atos praticados.