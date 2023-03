Três elementos da mesma família foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível autoria dos crimes de tráfico de pessoas, para fins de exploração laboral e escravidão. Trata-se de dois homens e uma mulher, com 35, 52 e 53 anos de idade.

"Os arguidos, de forma concertada e organizada, desde há vários anos a esta parte, vinham recrutando pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social, que ludibriavam com promessas de emprego bem remunerado, em explorações agrícolas em Espanha e Portugal", explica o comunicado da PJ enviado às redações.

As vítimas eram "controladas sob ameaça e coação" e os agora detidos são suspeitos de ficar na posse da quase totalidade dos proventos auferidos. Apropriavam-se dos salários que lhes eram pagos pelos empresários que contratavam estes serviços.

Uma destas pessoas era uma mulher de 36 anos, com um filho menor, "que se encontrava escravizada pelo grupo há 23 anos, vivendo na cidade de Castelo Branco, num anexo da habitação dos suspeitos, em condições desumanas". Foi resgatada em novembro, no decurso de uma operação conjunta com a GNR. Tudo terá começado quando tinha 13 anos.

"Para além de trabalhar sem qualquer tipo de remuneração em várias campanhas agrícolas, era obrigada a entregar as prestações sociais que mensalmente recebia", acrescenta o comunicado.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.