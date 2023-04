Três crias de raposa vermelha - Vulpes vulpes, no seu nome científico - foram recolhidas esta sexta-feira no concelho de Seia.

O Comando Territorial da Guarda, responsável pelo resgate das crias através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia, explica, em comunicado, que o resgate aconteceu "na sequência de um alerta de que os animais que se encontravam abandonados" na freguesia de Tourais.

Os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental recolheram as crias e procederam ao transporte e entrega das crias ao Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), com vista à sua recuperação.

O CERVAS, em Gouveia, é uma estrutura do Parque Natural da Serra da Estrela, que se dedica a detetar e solucionar problemas relacionados com a conservação e gestão das populações de animais selvagens e dos seus habitats.

As raposas vermelhas, focinho pontiagudo e orelhas proeminentes, são uma espécie muito comum em Portugal, a par do lobo-ibérico. É a pelagem avermelhada do corpo que lhes dá o nome.