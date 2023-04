Esmagada com a sua própria popularidade, Amsterdão está a acelerar para mudar a imagem de “selvagem” e “sem regras”. Os britânicos bêbados estão a ser aconselhados a ficar em casa, há movimentos para apertar a canábis, e as luzes vermelhas podem estar prestes a apagar-se nos bordéis do centro da cidade.

Novas regras para os trabalhadores do sexo entraram em vigor a 1 de abril, de acordo com as autoridades, exigindo que as empresas de trabalho sexual de Amesterdão fechem as suas portas às 3 da manhã em vez das 6 da manhã, para combater o que as autoridades locais descrevem como um comportamento incómodo por parte das pessoas que visitam o “Red Light District” [ou o “distrito da luz vermelha”].

A redução de horário surge no meio de uma campanha contínua da câmara municipal para deslocar os trabalhadores do sexo para um “centro erótico” fora do coração da cidade. Amesterdão está também a introduzir medidas para limitar os cruzeiros por vias navegáveis e impor restrições aos alugueres de férias, bem como a fazer pressão para uma taxa de aviação para fazer face aos voos de baixo custo.

Vários trabalhadores do sexo disseram à CNN que as reformas que lhes são dirigidas estão a aumentar o estigma, e disseram acreditar que estão a ser injustamente discriminados e utilizados como bode expiatório para o problema da cidade com o turismo de massas.

Um porta-voz do vice-presidente da Câmara de Amesterdão, Sofyan Mbarki, disse à CNN que o pacote de medidas foi concebido para manter a cidade habitável, argumentando que "temos agora de escolher a restrição em vez do crescimento irresponsável".

Rendimentos perdidos e preocupações com a segurança

Felicia Anna (nome fictício por razões de privacidade) é uma ex-trabalhadora sexual que viveu em Amesterdão durante 13 anos e é agora a presidente do Red Light United, um sindicato de trabalhadores de montras no distrito da luz vermelha de Amesterdão.

Anna diz que a redução do horário de trabalho irá diminuir drasticamente os rendimentos dos trabalhadores de montras, deixando muitos a mal conseguirem cobrir despesas tais como o aluguer de montras e táxis para chegarem a casa em segurança.

“A maioria dos trabalhadores começa a trabalhar depois da meia-noite ou uma da manhã, quando os bares começam a fechar”, disse Anna à CNN. “Agora tem talvez duas horas para ganhar algum dinheiro, o que não é suficiente”.

Violet, um nome falso devido a preocupações de privacidade, é uma trabalhadora do sexo e coordenadora do Centro de Informação sobre Prostituição (PIC), que é uma organização com sede em Amesterdão que fornece informação e educação sobre trabalho sexual.

Para Violet, a redução de horas terá um impacto particular na comunidade transexual. Ela afirma que muitos clientes que entram entre as 3 e as 6 da manhã solicitam trabalhadores do sexo transexuais.

Ela também falou sobre preocupações de bem-estar para todos os trabalhadores do sexo, explicando como isso poderia ter impacto na sua capacidade de chegar a casa em segurança. "Se viajar para casa às três da manhã, especialmente se tudo estiver fechado, então isso deixa-o, como trabalhador do sexo, em maior vulnerabilidade", sublinhou Violet, comparando com as 6 da manhã, em que dizem haver mais atividade social e opções de transporte.

"O nosso rendimento é normalmente baseado em dinheiro. Assim, a essa hora da manhã, poderíamos estar a viajar por aí com muito dinheiro. Se não houver muitas pessoas nas ruas, isto dá às pessoas que gostariam de nos prejudicar uma oportunidade para fazê-lo", disse Violet.

Burocracia no “distrito da luz vermelha”

Por detrás da nova restrição do horário reduzido está um empurrão separado da câmara municipal para fechar os estabelecimentos de vitrinas, e deslocar os trabalhadores do sexo para um centro erótico fora do centro da cidade.

Um protesto organizado pelos trabalhadores do sexo interrompeu uma reunião da câmara municipal na quinta-feira, onde se discutia opções de localização para o centro erótico proposto.

Os manifestantes entregaram ao presidente da câmara de Amsterdão, Femke Halsema, uma petição assinada por 266 trabalhadores do sexo, de acordo com a Red Light United, que apelava a mais polícia no bairro em vez de horários de encerramento mais cedo e mudança para um centro erótico.

Halsema afirmou anteriormente que alguns visitantes veem os trabalhadores da janela apenas como uma atração turística, argumentando que um centro erótico irá reduzir a pressão no distrito da “luz vermelha” e criar um lugar onde os trabalhadores do sexo possam trabalhar em segurança e sem serem perturbados.

Os trabalhadores do sexo discordam, com a Red Light United a argumentar que o centro erótico poderá criar um ambiente para mais crime e comportamento “sombrio”.

“O benéfico em trabalhar atrás de uma janela é que isso é visível e você sente-se mais seguro. Num centro erótico, não se tem a mesma sensação porque se está fechado num edifício", disse Anna.

Violet ecoou preocupações de segurança, argumentando que a relocalização de trabalhadores do sexo também eliminará algumas proteções sociais.

“Se deslocar o distrito da luz vermelha para fora, vai ter comportamentos mais concentrados numa área que também não pode ser monitorizada, e não está sujeita a escrutínio público", disse Violet.

“Uma das coisas em que é bom ser um trabalhador do sexo em Amesterdão é que quando as pessoas tiram as suas câmaras, e tentam tirar fotografias, não são apenas os trabalhadores do sexo que estão a ajudar, mas também a comunidade local", explicou Violet, acrescentando, que "os holandeses não têm medo de escolher pessoas".

"As pessoas não se vão afastar"

As restrições para os trabalhadores do sexo são apenas um ponto na tentativa de “re-branding” de Amesterdão. Tal como delineado, outras restrições estão também previstas para serem introduzidas no distrito da luz vermelha, tais como regras de bloqueio, restrições à venda de álcool e proibição de fumar na rua.

A Câmara Municipal também lançou várias campanhas, incluindo a campanha “Stay Away” [mantenha-se afastado], que inicialmente visava os jovens britânicos através de um anúncio em vídeo que adverte sobre comportamento antissocial, caso procurem termos como “festa Amsterdão”, "hotel barato Amsterdão" ou "pub em Amsterdão".

Um porta-voz do vice-presidente da Câmara de Amesterdão, Sofyan Mbarki, disse que a campanha começou no Reino Unido porque “parte deste grupo está fortemente representado na vida noturna no centro da cidade, acompanhado de um comportamento mais perturbador do que a média”.

No entanto, o porta-voz observou que este é apenas o primeiro passo da campanha, dizendo que “não é específico para um país” e “nos próximos meses esta campanha começará também noutros países da UE e nos próprios Países Baixos”.

Felicia Anna e Violet disseram que, pela sua experiência pessoal, os homens britânicos não se comportam pior do que outros turistas. Ambas acrescentaram que não são apenas os turistas que causam problemas de comportamento incómodo, mas também os habitantes locais.

Anna acredita que o problema mais vasto reside na atitude sem-regras que está ligada à ideia de Amesterdão, e ela concorda que isso precisa de mudar.

"É possível ter várias campanhas a dizer às pessoas para se manterem afastadas, mas as pessoas não se vão manter afastadas", argumentou Anna. "É preciso ensinar as pessoas a comportarem-se. Se não o fizerem, nunca vai mudar".

"Isto não é um jardim zoológico", insistiu Anna. "Venha para o distrito da luz vermelha, mas comporte-se".

Violet também apelou a mais educação e disse acreditar que a campanha poderá ter um efeito contrário: "Esta publicidade direcionada faz com que mais pareça uma cidade de vício”.

“Trate este lugar como se tratasse a sua própria cidade natal ou a sua própria cidade”, insistiu Violet.