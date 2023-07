Pelo menos um morto e vários feridos em incêndio em cargueiro ao largo dos Países Baixos. Origem do incêndio terá sido um carro elétrico

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num incêndio que deflagrou num cargueiro de transporte de veículos, ao largo dos Países Baixos, disse a guarda costeira.

"A tripulação tentou apagar as chamas, mas não conseguiu", indicaram as autoridades em comunicado, precisando que um tripulante morreu e vários ficaram feridos. Confrontados com as chamas, vários tripulantes saltaram para o mar, acrescentaram as autoridades.

O cargueiro, registado no Panamá, transportava 2.857 carros (25 dos quais elétricos) provenientes da Alemanha e com destino ao Egito. As autoridades acreditam que a origem do incêndio terá sido um dos carros elétricos.

Entretanto, a guarda costeira neerlandesa fez um ponto de situação cerca das 09:50, confirmando aos jornalistas que o cargueiro Fremantle Highway continua em chamas, a cerca de 50 quilómetros a norte da ilha Ameland.

As autoridades estão preparadas para "todos os cenários", incluindo o afundamento do navio.