Países Baixos proíbem telemóveis, tablets e smartwatches nas salas de aulas

A partir de dia 1 de janeiro de 2024, os alunos dos Países Baixos vão deixar de poder levar telemóveis, tablets e smartwatches para as escolas em todo o país. A medida, anunciada esta terça-feira pelo ministro da Educação neerlandês, tem como objetivo "proteger os alunos" das distrações associadas aos dispositivos eletrónicos.

Em comunicado citado pela agência Reuters, o ministro neerlandês da Educação, Robbert Dijkgraaf, defende que, por muito que estes dispositivos já estejam enraizados no quotidiano, "não pertencem às salas de aulas".

"Os alunos têm de ser capazes de se concentrar e precisam que lhes seja dada uma oportunidade para estudar da forma correta. Os estudos mostram que os telemóveis são uma distração. Precisamos de proteger os alunos contra isto", sustenta.

Isto significa que, a partir do próximo ano, estes dispositivos só serão permitidos nas salas de aulas dos Países Baixos em condições estritamente necessárias, nomeadamente por motivos médicos ou no âmbito do ensino de competências digitais em determinadas aulas.



A medida agora anunciada, que resulta de um compromisso entre o Ministério da Educação, escolas e associações relacionadas, dá liberdade aos próprios estabelecimentos para aplicarem a proibição da forma que entendam ser a mais adequada. Todavia, ressalva o ministro, se no final do próximo ano letivo os resultados não forem os desejados, o governo admite a possibilidade de aplicar regras universais.