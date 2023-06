Atividades sexuais em praia de nudismo vão dar origem a multa nos Países Baixos

Há menos 47 praias com "Qualidade de Ouro". Saiba quais são as praias que mantêm uma qualidade de água "excelente"

O município de Veere, no sul nos Países Baixos, colocou cartazes de alerta na praia para dissuadir os nudistas de terem sexo nas dunas, lembrando a participação em atividades sexuais em público é proibido e irá existir uma “segurança reforçada” para combater as "actividades de encontros sexuais nas dunas, na reserva natural e na praia".

Os banhistas são agora avisados de que se arriscam a ser multados no local se forem apanhados na prática de atos sexuais na praia. Esta ação surge em resposta às repetidas queixas dos moradores. A presidente da câmara de Veere, Frederiek Schouwenaar, afirma que foram recebidas entre 25 a 30 queixas por ano devido a atos sexuais na praia, de acordo com a Dutch News.

Apesar de nudismo ser permitido na praia, a presidente da câmara sublinha que a pratica destes atos é um grande problema nos dias mais quentes, de acordo com o Netherlands Posts. "A recreação da nudez é permitida. As pessoas podem certamente estar apaixonadas, mas tenho um problema quando este local se torna um ponto de encontro para o sexo", disse a autarca. "Isso leva a situações indesejáveis que, na minha opinião, não são seguras" sublinha a presidenta da Câmara.

"Este é um passo importante para garantir a ordem pública e a segurança" disse a presidente da câmara de Veere, Frederiek Schouwenaar, "As dunas são extremamente importantes para a comunidade local e devem ser protegidas de comportamentos indesejáveis que prejudicam o ambiente natural e podem perturbar outros turistas" e, como tal, foram colocados cerca de oito sinais na praia de nudismo e nas estradas que levam a ela, de forma a esclarecer que tipo de comportamentos são aceitáveis.

No website do município pode ler-se: “Nos últimos anos houve vários dias de ação, nos quais principalmente advertências foram dadas. Em 2023, não haverá mais avisos. No entanto, esforços serão feitos para fornecer explicações e ações verbais serão tomadas quando as pessoas forem encontradas nas dunas.”

O partido Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), que venceu recentemente as eleições locais, apoiou as medidas tomadas. O porta-voz do partido, Perry de Visser, disse ao The Guardian: “Apreciamos muito o facto de o nosso presidente da câmara estar a tomar medidas coercivas: estes excessos têm de ser combatidos. Há queixas regulares ao município e às organizações locais e é por isso que aplaudimos a forte acção do conselho."

Organizações de apoio ao nudismo distanciam-se deste tipo de ato sexual

As organizações de apoio ao nudismo procuram afastar-se da ideia de que o nudismo nas praias inclui também a atividade sexual. A porta-voz da associação NFN Open en Bloot (aberta e nua) de recreação nudista, Karlien Lodewijk, disse ao The Guardian: "O sexo ao ar livre não é nudismo e as pessoas que vêm apanhar sol acham-no tão incómodo como as outras pessoas. A recreação nua dá uma verdadeira sensação de liberdade e é muito saudável ver corpos reais e nus que não têm qualquer tipo de photoshop. Mas nós distanciamo-nos do sexo ao ar livre".

Já o dono de um restaurante na praia, Marco Wiechert, diz que não está preocupado com o fenómeno e que está surpreso com a ação tomada pelas autoridades. “Às vezes acontece alguma coisa, mas é um disparate sugerir que isto é uma espécie de Sodoma e Gomorra. Tenho a impressão de que as queixas só vêm de um partido, o SGP".

E adiciona ainda: "É sobretudo em Agosto, homens belgas e também swingers que marcam encontros entre si... Se algumas pessoas têm encontros nas dunas - bem, isso acontece desde o início do mundo. Algumas pessoas preferem fazê-lo no exterior do que num quarto. E outros podem vir a fazê-lo porque é proibido".

Também o sexólogo e consultor sénior no centro holandês da sexualidade, Yuri Ohlrichs, afirma que estas denúncias estão a ser feitas devido ao cenário político e não apenas por pudor público em relação ao sexo.

"Tornou-se uma tendência nos Países Baixos e noutros países que, devido a um movimento conservador, as pessoas menos satisfeitas com a sexualidade e a nudez tenham uma voz mais alta.”

Apesar de existirem pessoas que não concordam, já há pessoas satisfeitas com esta ação do município. "Agora há uma vedação para que não se possa entrar nas dunas", diz Els den Dulk, com 74 anos, de Eindhoven. "Sempre foi um pouco ameaçador e não nos sentimos felizes ou confortáveis. Há 20 anos que isto se passa".