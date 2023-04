Várias dezenas de pessoas ficaram esta terça-feira feridas no descarrilamento de um comboio no sul dos Países Baixos, disseram os serviços de socorro.

O comboio descarrilou depois de ter embatido em equipamentos de construção que estavam sobre a via, acrescentaram.

Vários feridos foram levados para o hospital e outros foram assistidos no local, indicaram ainda os serviços de emergência, de acordo com os quais "especialistas estão no local para garantir a estabilidade do comboio".