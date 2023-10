Palácio de Versalhes volta a ser evacuado por ameaça de bomba

O Palácio de Versalhes, em França, voltou a ser evacuado esta terça-feira. Segundo a AFP, que cita fonte policial, uma ameaça de bomba está na origem da evacuação.

"Caros visitantes, por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está a evacuar os visitantes e a fechar as suas portas hoje, terça-feira, 17 de outubro. Obrigado pela vossa compreensão", pode ler-se no aviso publicado no X.

Já no sábado, uma ameaça de bomba obrigou à evacuação e encerramento do Palácio de Versalhes e do Museu do Louvre.