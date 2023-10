Palácio de Versalhes evacuado após ameaça de bomba

O Palácio de Versalhes, em Paris, foi evacuado este sábado na sequência de um alerta para ameaça de bomba, avança a BFMTV, que cita fontes policiais.

O jornalista francês Charles Ducrocq divulgou vídeos nas redes sociais que mostram o momento da evacuação, que está a decorrer de forma "pacífica".

Après le musée du Louvre ce matin, évacuation en cours au Château de #Versailles. La raison reste pour l'heure Inconnue. Tout se passe dans le calme. pic.twitter.com/TLz3DMn8zQ — Charles Ducrocq (@DucrocqCharles) October 14, 2023

De acordo com o Le Parisien, o palácio vai manter-se encerrado este sábado, à semelhança do Museu do Louvre, que encerrou depois de retirar todos os visitantes do interior das instalações na sequência de uma mensagem escrita que alertava o museu para a existência de "um risco" para os seus visitantes.

As autoridades francesas elevaram o nível de alerta na sexta-feira depois de um "ataque terrorista" numa escola secundária em Arras, Pas-de-Calais, em que um professor foi morto à facada e duas outras pessoas ficaram feridas após um antigo aluno de origem chechena entrar na escola armado com uma faca.