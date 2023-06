Ataque de retaliação israelita deixa um palestiniano morto e vários feridos

Hamas anuncia execução de cinco palestianos, dois por colaboração com Israel

Afinal, o que faziam os serviços secretos italianos e israelitas num barco turístico no norte de Itália?

Três soldados israelitas mortos em troca de tiros perto da fronteira com o Egito

Um palestiniano foi esta quarta-feira assassinado em Turmusayya, informou o Ministério da Saúde da Palestina, após um ataque israelita naquela cidade na Cisjordânia ocupada em retaliação pela morte de um jovem na terça-feira.

"Um mártir chegou a Turmusayya (centro médico) depois de ser atingido por uma bala no peito", pode ler-se num comunicado do Ministério.

Cerca de 200 colonos israelitas atacaram a aldeia, incendiando casas e prédios e provocando ferimentos em várias pessoas, que tiveram de ser retiradas de ambulância.

O Ministério da Saúde palestiniano confirmou a morte de uma pessoa e a existência de várias pessoas feridas, que tiveram de ser hospitalizadas com ferimentos de bala.

O episódio de violência ocorreu logo após o funeral em Shilo, perto de Turmusayya, de um israelita de 17 anos que foi morto na terça-feira durante um ataque palestiniano contra quatro israelitas perto de um colonato em Eli.

Os dois atacantes palestinianos foram baleados, um no local do ataque, o outro após a fuga.

Esta quarta-feira, o Governo israelita decidiu acelerar um projeto de construção de novas moradias em Eli.

"A nossa resposta ao terrorismo é atacar com força e construir o nosso país", pode ler-se num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que ignorou os repetidos apelos da ONU para suspender a expansão dos colonatos judaicos na Cisjordânia.

A violência em Turmusayya aconteceu logo a seguir a outros ataques na noite de terça-feira realizados por uma centena de colonos um pouco mais a norte - em Huwara, perto de Nablus; em al-Lubban al-Sharqiya, perto de Eli; e em Beit Furik (norte).

O norte da Cisjordânia tem sido palco frequente de violência, com incursões militares israelitas que muitas vezes degeneram em confrontos mortais com residentes palestinianos.