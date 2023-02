O Pessoas Animais Natureza (PAN) quer proibir a caça à raposa em Portugal, assim como o uso de pauladas e de cães durante a captura de várias espécies.

A proposta foi entregue no Parlamento pela deputada única do partido, Inês de Sousa Real.

O documento insiste que a raposa “não possui interesse gastronómico” em Portugal, além de “não representar perigo para a segurança ou para a saúde pública”.

Assim, argumenta, é “incompreensível” que a raposa continue na lista de espécies que podem ser caçadas no país.

O PAN contraria a assunção, tomada pelos caçadores, de que a raposa é responsável pelo declínio do coelho-bravo em Portugal. E lembra que “ao longo de cinco anos, a população de raposa decresceu naturalmente cerca de três vezes nas zonas onde foi reintroduzido o lince”.

Mas o partido quer ir ainda mais longe nas restrições à caça, proibindo o recurso à “paulada” e à “corricão”. Se o primeiro consiste no recurso a um pau para abater a espécie capturada, o segundo método passa pelo uso de cães para identificarem e apanharem a presa.

Na proposta, Inês de Sousa Real recorda um decreto-lei de 2009, que vem “proibir a luta entre animais”, destacando mesmo que “cães e a raposa fazem parte da mesma família (canidae)”, pelo que as raposas deveria merecer o mesmo tipo de proteção.

No caso da caça com recurso à paulada, o documento exemplifica com as autorizações dadas para a caça ao coelho-bravo em Porto Santo, na Madeira.

Com estes argumentos, o partido coloca em cima da mesa uma “atualização do Decreto-lei que Regulamenta a Lei de Bases Gerais da Caça, mediante a revogação da possibilidade de caça à raposa, dos métodos de caça à paulada e de caça à corricão”.

Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, citados na proposta, foram abatidas 6.770 raposas no período 2021-2022.