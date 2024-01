Sousa Real volta a ser cabeça de lista do PAN por Lisboa e muda número 1 no Porto

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai voltar a ser cabeça de lista por Lisboa nas próximas legislativas, tendo o partido mudado a número 1 pelo Porto que será nestas eleições Anabela Castro.

Num evento em Lisboa na qual estão a ser apresentados os cabeças de lista do partido às eleições de 10 de março, foi anunciado que Inês de Sousa Real será de novo quem vai encabeçar a lista pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Entre as muitas mudanças de cabeças de lista em relação às eleições legislativas de 2022, destaque para a alteração no Porto, cuja candidatura será encabeçada por Anabela Castro (que era a número dois nas últimas legislativas), um lugar que foi ocupado no último escrutínio pela ex-deputada do PAN Bebiana Cunha.

Bebiana Cunha será, segundo o anúncio de Sousa Real, a mandatária da campanha pelo distrito do Porto.

"Eu sei que apesar de não ter estado sozinha neste mandato - estava com todos e cada um de vós - no próximo dia 10 de março não vou estar mais sozinha e vamos rumo a um grupo parlamentar", disse Inês de Sousa Real no seu discurso, um objetivo eleitoral que já tinha sido traçado na recente comemoração do 13.º aniversário do partido.

A porta-voz do partido deixou um "aviso a Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro".

"É que os portugueses têm agora uma alternativa ao PS e ao PSD porque votar nos mesmos e esperar um resultado diferente não vai acontecer", enfatizou.

Assegurando ser um "tampão da extrema-direita", Sousa Real disse que o partido é "uma força progressista, de empatia, de respeito pela não violência" e se mostra "como esta alternativa extremamente útil à democracia" e responsável.

"No próximo dia 10 de março os portugueses vão poder não escolher apenas uma maioria absoluta, mas sim dar força às causas que nos usem, dar força às causas que representamos porque é por elas que avançamos", disse, numa referência ao mote para esta campanha eleitoral que será “Avançamos, pelas causas”.

A deputada única do PAN mostrou ainda "tanto orgulho" na deputada eleita para a Assembleia Regional da Madeira, Mónica Freitas, e deixou uma meta para as eleições que agora vão decorrer na outra região autónoma: "vamos ter brevemente eleições nos Açores e eu não espero menos do que alcançarmos a mesma influência política que tivemos na Madeira".

Sousa Real considerou ainda que o partido merece a confiança dos portugueses apesar "do momento político conturbado" que gera desconfiança nos políticos, numa alusão aos recentes casos que levaram à demissão do primeiro-ministro, António Costa.

O PAN vai apresentar listas aos 22 círculos eleitorais nas eleições de 10 de março, mas apenas em cinco deles vai manter o mesmo nome em número um que escolheu nas últimas legislativas.

Assim, para além de Inês de Sousa Real por Lisboa, irá repetir-se Rafael Pinto por Braga, Octávio Pires por Bragança, João Costa por Coimbra, e Nelson Abreu por Fora da Europa.

Nos restantes círculos eleitorais muda quem encabeça a lista, que em, alguns dos casos, já tinham sido candidatos, mas noutro lugar.

Por Aveiro será Ana Gonçalves, por Beja Luís Coentro, por Castelo Branco Ricardo Mota Nunes, por Évora Sérgio Neves, por Faro Saúl Rosa, pela Guarda João Almeida e por Leiria Rodrigo Andrade.

Telma Espírito Santo vai encabelar a lista em Portalegre, Dinarte Pimentel nos Açores, Marco Gonçalves na Madeira, Vera Matos em Santarém, Alexandra Moreira em Setúbal, Isabel Rhodes em Viana do Castelo, Rui Oliveira em Vila Real, Carolina Pia em Viseu e Paulo Vieira de Castro pelo círculo da Europa.

Nas últimas legislativas, o PAN, que tinha elegido em 2019 um grupo parlamentar com quatro deputados, ficou reduzido à condição de deputada única depois de perder quase metade dos votos.