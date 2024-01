PAN Madeira quer demissão de Miguel Albuquerque - e ameaça fazer cair Governo

"As regras são as mesmas" para Miguel Albuquerque e para António Costa. O futuro do Governo da Madeira e a perspetiva de quatro eleições num ano

O PAN Madeira ameaça deixar cair o acordo de maioria parlamentar caso o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido por suspeitas de corrupção, não se demita.

Em comunicado enviado às redações, o PAN Madeira considera que "Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo".

No entanto, admite manter o acordo de incidência parlamentar com o PSD Madeira "caso seja indigitado, e aceite, um novo titular para o cargo de presidente do Governo Regional".

A posição do PAN Madeira surge após Miguel Albuquerque ter dito aos jornalistas que não ia apresentar a demissão apesar de ser arguido e que ia pedir o levantamento da imunidade (sem dizer quando).

Comunicado do PAN Madeira na íntegra:

"Na sequência da crise política da Madeira e tendo em conta as últimas informações que vieram a público no caso que envolve o Presidente do Governo Regional da Madeira relativamente a suspeitas de alegado crime de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito, respeitando, contudo, a presunção de inocência, a Comissão Política Regional do PAN Madeira e a Comissão Política Permanente do PAN consideram que o Dr. Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo.

O Governo da Madeira é constituído pela coligação PSD/CDS-PP, suportada por um acordo parlamentar com o PAN Madeira.