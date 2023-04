O Papa Francisco ouviu este sábado testemunhos de ucranianos que fugiram da guerra para a Hungria e agradeceu a forma, "não só com generosidade, mas com entusiasmo", com que a Igreja deste país os acolheu.

Francisco esteve hoje num encontro com refugiados e pobres na igreja de Santa Isabel, em Budapeste, durante o seu segundo dia de visita ao país.

Refugiados ucranianos e paquistaneses deslocaram-se a esta Igreja para ouvir o Papa, onde também marcaram presença dezenas de famílias pobres e de etnia cigana apoiadas pela Cáritas local, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

Sobre a caridade da Igreja, o Papa afirmou: "Não basta dar o pão que alimenta o estômago, é preciso alimentar o coração do povo! A caridade não é uma simples assistência material e social, mas cuida de toda a pessoa e deseja pô-la de novo de pé com o amor de Jesus: um amor que ajuda a recuperar beleza e a dignidade”.

"Irmãos e irmãs, encorajo-vos a falar sempre a linguagem da caridade", concluiu Francisco.

Centenas de milhares de ucranianos que escaparam da guerra passaram por este país, embora apenas cerca de 35.000 tenham solicitado o estatuto de proteção temporária para poder ficar, de acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Também hoje o Papa realizou hoje uma visita privada ao Instituto Beato Laszlo Batthyany-Strattamann, que acolhe crianças com deficiência visual, dificuldades motoras ou necessidades educativas especiais, em Budapeste, capital da Hungria.