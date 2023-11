Apesar de doente, Papa não cancelou cerimónia com delegação portuguesa da JMJ

"O estado do Papa é bom e estável". Francisco a antibiótico por via intravenosa para tratar inflamação pulmonar

Cardeais e bispos portugueses e ainda centenas de pessoas que participaram na organização da Jornada Mundial da Juventude estão a caminho de Roma, para participar esta quinta-feira, dia 30, numa audiência com o Papa Francisco. E apesar de o Vaticano ter anunciado que o Sumo Pontífice estava doente, com um problema pulmonar, o que o obrigou, aliás, a desistir da viagem ao Dubai, onde decorre a reunião climática COP28, até ao momento ainda não cancelou a audiência com a delegação portuguesa, adiantaram à CNN Portugal elementos que integram o grupo.

Está previsto que a delegação portuguesa seja recebida às 10:00 no Palácio Apostólico, no Vaticano, pelo Papa - que classificou a JMJ de Portugal, que decorreu em agosto deste ano, como a mais bem organizada de sempre.

Entre os presentes estão cardeais portugueses, como D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa. O cardeal viajou para Roma na manhã desta quarta-feira, dia 29, tal como D. Américo Aguiar, cardeal e bispo de Setúbal.

Voluntários da JMJ entre os presentes na audiência

Aliás, o programa da delegação portuguesa, que decorre de 29 de novembro a 3 de dezembro, inicia-se, segundo o site Ecclesia, com “uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, atribuída pela Santa Sé ao cardeal D. Manuel Clemente” e “termina com idêntica celebração, na Igreja de Santo António de Pádua, em Roma, a igreja que foi concedida a D. Américo Aguiar pelo Papa Francisco, na altura da sua criação como cardeal”.

Na audiência com o Papa irão participar também centenas de portugueses que estiveram envolvidos na Jornada Mundial da Juventude, desde voluntários a elementos de entidades públicas, passando por colaboradores de empresas e membros da Igreja. Ao todo, serão cerca de mil pessoas. Até agora, a Santa Sé não cancelou a audiência nem anunciou qualquer mudança de planos. No entanto, esta quarta-feira, na sua audiência semanal com o público no Vaticano, o Papa Francisco admitiu que ainda não estava bem, pedindo a um assessor que lesse as suas notas.

O Papa, que faz 87 anos a 17 dezembro, teve quando era jovem uma grave pneumonia que o obrigou a retirar um pulmão.