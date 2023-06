Papa Francisco dá entrada em hospital para realizar exames médicos

O Papa Francisco deu esta terça-feira entrada no hospital Policlinico Centro Gemelli, em Roma, para realizar exames médicos, avança a agência ANSA.

De acordo com a mesma fonte, o Pontífice deu entrada às 10:30 horas no Centro de Medicina de Envelhecimento deste hospital universitário, onde ele tem sido seguido depois de, em março deste ano, ter sido internado com uma infeção respiratória.

Este regresso ao hospital surge enquanto, ainda durante a manhã, será revelada a agenda de Francisco, que tem 86 anos, para as Jornadas Mundiais da Juventude.

Em criança, o Papa teve de ser submetido a uma cirurgia para lhe ser retirada parte de um pulmão. Já em em julho de 2021, devido a uma cirurgia ao intestino, esteve internado durante 10 dias.