"O estado do Papa é bom e estável". Francisco a antibiótico por via intravenosa para tratar inflamação pulmonar

O Papa Francisco está a receber antibióticos por via intravenosa para tratar uma inflamação pulmonar e vai limitar as suas atividades nos próximos dias para conservar as suas forças, apesar de estar "bem", revelou o Vaticano esta segunda-feira.

Segundo um comunicado do porta-voz Matteo Bruni, uma TAC realizada num hospital de Roma no sábado excluiu a possibilidade de pneumonia, mas detetou uma inflamação nos pulmões que causa dificuldades respiratórias.



"O estado do Papa é bom e estável, não tem febre e a sua condição respiratória está decididamente a melhorar. Para facilitar a recuperação do Papa, alguns compromissos importantes que estavam agendados para estes dias foram adiados para que ele possa dedicar o seu tempo e energia (à recuperação)", lê-se na nota, citada pela Reuters.

Apesar de limitar as atividades, Francisco, que teve parte de um dos pulmões removida durante a juventude na Argentina, vai continuar a desempenhar tarefas institucionais "mais fáceis".



O Papa tem agendada uma viagem ao Dubai na sexta-feira para participar na conferência da ONU sobre alterações climáticas.